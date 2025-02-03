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OpenAI吹哨人死因 雙親認為疑點重重正式提告

編譯廖宜怡／綜合報導
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OpenAI吹哨人巴拉吉（右圖）雙親（左圖）正式提出訴訟，要求舊金山警方提供發現巴拉吉屍體時的報告紀錄。（電視新聞截圖）
OpenAI吹哨人巴拉吉（右圖）雙親（左圖）正式提出訴訟，要求舊金山警方提供發現巴拉吉屍體時的報告紀錄。（電視新聞截圖）

針對舊金山警方拒絕提供OpenAI吹哨人巴拉吉（Suchir Balaji）死亡事件的調查報告，巴拉吉雙親於1月31日正式提出訴訟。

聖荷西信使報報導，儘管舊金山法醫辦公室和警局堅持認為巴拉吉是死於自殺，但巴拉吉雙親始終認為其子之死疑點重重。巴拉吉雙親在起訴書中指控舊金山警方「非法扣留公共紀錄」，讓他們無法了解兒子真正的死因，要求法官強制警方交出詳細記載發現巴拉吉屍體時的報告紀錄。

對於警方稱調查期間不能公開調查報告的說法，巴拉吉雙親委任的律師高索斯（Joseph Goethals）和魯尼（Kevin Rooney）質疑，暗示警方的作法有如本案已經結案似的。

起訴書寫道：「過去兩個多月來，失去兒子的原告及其律師一直努力尋找更多有關蘇契爾（巴拉吉）慘死原因和情況的訊息，卻處處受到阻撓。他們希望，這起訴訟能結束這種阻撓。」

巴拉吉雙親提出的訴訟也提供了他們另外委託的屍檢結果，這份屍檢報告稱巴拉吉死於自戕槍傷，但彈道軌跡「非一般自殺常見的型態」。

信使報表示，巴拉吉家人多次拒絕提供獨立屍檢報告的副本，理由是「這不是一份完整的報告」。巴拉吉家人委託的屍檢是由灣區諾瓦度（Novato）法醫病理學家柯恩（Joseph Cohen）進行的。根據柯恩在LinkedIn上提供的訊息，他曾於1999年到2010年擔任河濱縣（Riverside County）首席法醫病理學家。

去年10月，巴拉吉向紐約時報透露，他工作了四年的前雇主OpenAI多次違反聯邦著作權法，竊取網路上的資料來訓練其著名的聊天機器人ChatGPT，引起全國關注。他還在個人網站上詳細分析了他的憂慮，稱OpenAI的數據收集行為「對整個網路生態系統來說是不可持續的模式」。然而，巴拉吉11月26日就被發現陳屍在他位於舊金山Buchanan Street的公寓裡。

巴拉吉的死亡引發他是遭到謀殺的臆測，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）和前福斯新聞（Fox News）主播卡森（Tucker Carlson）都對他的死發表了看法。代表矽谷的聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）也在今年1月呼籲對這起案件進行「全面、透明的調查」。

舊金山 OpenAI 眾議員

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