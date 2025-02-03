慶農曆新年 中國風吹進酒鄉納巴 美國烹飪學院熱鬧非凡

舞龍舞獅的鑼鼓聲在位於該市的美國烹飪學院（CIA AT Copia）內響起。（記者王子涵╱攝影）

酒鄉納巴市2日舉辦了第二屆農曆新年慶祝活動，舞龍舞獅的鑼鼓聲在位於市內的美國烹飪學院（CIA AT Copia）內響起。西藏時裝走秀，華裔 名廚甄文達烹飪秀等節目，為這座釀酒名城增添許多華裔文化元素。

儘管2日灣區 大部分地區都被中到大雨所籠罩，但位於納巴市中心的美國烹飪學院熱鬧非凡，約有200名當地居民前來慶祝。來賓享用紅酒的同時，還能品嘗到中式傳統美食和甜點，納巴市長賽奇利（Scott Sedgley）、納巴副市長阿萊西歐（Liz Alessio）到場支持。

在會場中穿插的西藏時裝走秀成為與會者關注的焦點。表演者表示所有服飾都選用內蒙古的羊毛，並根據西藏傳統服飾的風格所製成。

主辦方之一的Empress M餐廳東主王易虹（Margaret Wong）表示，以紅酒為介，愈來愈多的中國地方城市正在與納巴市展開合作。當天不僅有展出納巴濟南姐妹城市長達30年的交流成果，她還正積極達成與寧夏自治區銀川市的姐妹友好城市關係。

「我們正努力將中華文化帶到納巴市，講述中國人對這座城市的貢獻。」王易虹說，「納巴一些最古老的紅酒莊園都是由中國人所建造的。」

作為納巴縣歷史協會董事會成員，王易虹強調，超過80%歷史悠久的納巴酒莊都是由中國人建設。「我們要把中國人的貢獻和歷史講出來，這個故事很重要。」

納巴市的紅酒銷售近年來處於下降趨勢，根據最新數據，2024年納巴縣紅酒的出貨量下降12%，總價值下降6%，每瓶平均價格上升6%，不少歷史悠久的酒莊處境艱難。

華人釀酒師朱清宜（Ivonne Zhu）表示，全球紅酒消費近幾年已連續出現疲軟的跡象。中國作為新興的紅酒消費市場，實際自疫情 爆發後也出現明顯的需求下降。