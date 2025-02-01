金山灣區旅館大亨、華僑產物保險創辦人 蔡實鼎101歲逝世

高齡百歲的蔡實鼎當時坐著輪椅、戴著氧氣罩親自迎接當時正在競選總統的侯友宜。（記者江碩涵╱攝影）

舊金山灣區 旅館業大亨、美國太平洋旅館集團創辦人蔡實鼎，上世紀六、七十年代對台灣經濟起飛作出重大貢獻，並結合菲律賓華僑資金創辦台灣的「華僑產物保險 公司」、「華僑銀行」等機構，1月27日在灣區柏林甘市（Burlingame）逝世，享嵩壽101歲。

蔡實鼎1925年1月5日生於中國福建省泉州晉江市金井鎮塘東村，中學時因家貧失學，堅持自學並擔任福建新聞社特約通訊員；1940年考入德化國民師範學校，畢業後任小學校長，後來因緣際會，擔任過抗戰時期的國民政府情報官。

1960年代，蔡實鼎參與推動台灣保險業解禁行動，結合菲律賓華僑資金創辦「華僑產物保險公司」，還參與創辦「華僑銀行」。這兩家機構的成立，在當時的台灣具有突破性的里程碑。此外，菲律賓華僑1960年代籌畫興建台灣第一家高級大型國際連鎖旅館「台北希爾頓飯店」，蔡實鼎也在其中發揮關鍵性作用，他被譽為「中華民國 經濟起飛的幫手」。

中華民國和美國1979年斷交後，蔡實鼎又風塵僕僕，奔走列國，為中華民國和世界上許多國家的商務外交多有貢獻。

為了子女的教育，蔡實鼎1970年代攜家人移民美國。1976年買下蔡家在美國的第一棟旅館、位於灣區聖馬刁市（San Mateo City）永和超市附近的Best Western旅館。數年前該旅館重建，現名Hampton Inn & Suites旅館。1990年蔡家買下灣區福斯特市（Foster City）的假日旅館（Holiday Inn），該旅館經過整修、擴建，1998年升級為假日皇冠旅館（Crown Plaza Hotel），是福斯特市最大的旅館。經過40多年經營、成長和擴展，現在蔡家已在美國擁有頗具規模的旅館集團。

蔡實鼎以儒家觀念經商，他常言：「君子何嘗不言利，但不逐利」；「見利思義，義然後取」，被譽為儒商。蔡實鼎在台灣和美國事業成功之後，不忘回饋養育他的家鄉，在家鄉修路築亭。也慎終追遠，重建了蔡家祖宅。