聖荷西蛇年花藝展16件作品 年節元素綻放

西川聯合三位華裔設計師共同完成的以「紅包」為主題花藝作品獲得了本次展覽的「最具創意獎」。（記者徐蓓蓓／攝影）

聖荷西 西田購物中心（Westfield Shopping Center）日前推出蛇年新春花藝展。展覽包括16件令人嘆為觀止的新鮮花藝裝置作品。每一件作品都包含了一個傳統年節元素主題，例如蛇年、金幣、舞龍、紅包、福橘、華埠 、煙花、燈會、年畫、京劇、花市、新裝等。觀眾還有機會票選自己心目中最好的作品。

美國花卉設計學院AIFD認證花藝師西川（Trish Nishikawa)聯合三位華裔設計師張小勁、劉又萍、陳淑儀，共同完成的以「紅包」為主題花藝作品，獲得了本次展覽的「最具創意獎。」

西川表示，除去鮮花外，自己在創作中使用了大量傳統的食材作為原材料，例如糖蓮子、昆布、木耳、八角茴香和茶葉等。她說，蛇年預示著萬象更新、蛻變與生長，特別從聖荷西州大收集了金黃色的銀杏葉片來模仿蛇的鱗片，還選用了向日葵代表新年的快樂，也加入了日本新年常見的竹子元素，代表生長的力量。

來自舊金山的菲律賓裔花藝師米李坦（Kurt Militante)表示，自己和兩位表親一同完成了以「福橘」為主題的花藝作品，並花費了五到六個小時在現場裝置完成。為完成模特身著的紅色旗袍，共用掉1462篇玫瑰花花瓣。

以「華埠」為主題創作的樂寶嘉（Francis Reboja)，則從小時候常去的菲律賓華埠記憶中找到靈感，除了自己花費10個小時一片片熨燙所需玫瑰花瓣外，還在作品中加入了菲律賓文化中的蝴蝶翅膀、椰子樹葉等元素。

來自洛斯阿圖的花藝師徐翔秋和李嘉琛以「年畫」主題創作。他們希望再現花團錦簇、「錦帽貂裘」的年節氣氛，因此選用了紅色系的大朵繡球花和寓意富貴的紅掌，點綴黃色的跳舞蘭，象徵「金玉滿堂。」

在展品聚集的購物中心中庭，花香馥郁，各族裔的觀者絡繹不絕。矽谷 南灣居民馮女士表示，西田購物中心每年都有農曆新年活動，但今年這樣大規模的花藝展自己還是第一次看到。這種形式的慶祝格調高雅，還可以參與評選抽獎，自己非常喜歡。