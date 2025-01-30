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佛光山佛立門祈福 共祝社區與世界和平

記者龔玥／聖荷西報導
來賓們準備將祈願的燈籠掛起來。（記者龔玥/攝影）
來賓們準備將祈願的燈籠掛起來。（記者龔玥/攝影）

1月29日，適逢農曆春節，佛光山佛立門文教中心舉辦「為社區及世界和平祈福活動」，邀請各界人士參加，在祥和莊嚴的氛圍中，祈願新的一年世界和平、社會安定、人民安康。活動當天，佛利蒙社區領袖、學者及信眾齊聚一堂，共同傳遞善念與祝福，展現出對和平與和諧的共同期盼。

本次活動來賓包括佛利蒙副市長 Desrie Campbell、市經理 Karena Shackelford，以及市議員黃潔宜、張亞靜、邵陽、劉瑞蒙，還有來自上海大學文學院的教授及人間佛教研究院主任程恭讓教授及其夫人。來賓們與眾人共聚大雄寶殿，懷抱誠摯之心誦念佛光山開山祖師星雲大師所撰寫的《為世界和平祈願文》，期盼以佛法智慧與慈悲精神，為世界帶來更多和平與安樂。

佛立門文教中心監寺覺安法師在活動中強調，祈福不僅是一種儀式，更是心靈的提升與正能量的凝聚。藉由共同祝禱，讓祥和的願力傳遞至世界每一個角落。覺安法師引用星雲大師的墨寶 「向前有路，光明在望」，鼓勵大家以積極正向的態度迎接新的一年，在人生道路上勇敢前行，擁抱光明未來。

現場除了誦經祈福，還設計了一系列寓意吉祥的互動環節，讓參與者在喜悅與祝福中感受傳統文化的魅力。信眾與來賓們一同 抽取新年禮物，象徵福運臨門；並親手製作燈籠，在上面寫下新年願望，將其掛在祈福樹上，寓意希望與光明伴隨新的一年。此外，佛立門文教中心還特別準備了花卉贈禮，希望每個人的生活如花綻放，美好繁榮。

現場還播放佛光山近年來推動的慈善事蹟影片，讓與會者深入了解佛教在人道關懷、社會公益方面的努力與貢獻。透過影片，大家見證佛光山秉持「三好精神」（做好事、說好話、存好心）在全球推動教育、文化、醫療及濟貧等社會服務，真正實踐「以慈悲為懷，以智慧為行」的理念。

活動中，佛立門文教中心準備豐盛的點心與茶水，讓來賓在溫馨的氛圍中交流心得，分享新年喜悅。臨別時，中心更貼心贈送每位參與者精美禮品，傳遞滿滿的祝福與關懷。

一起製作燈籠。（記者龔玥/攝影）
一起製作燈籠。（記者龔玥/攝影）
在大雄寶殿祈願。（記者龔玥/攝影）
在大雄寶殿祈願。（記者龔玥/攝影）
來賓們抽取禮物。（記者龔玥/攝影）
來賓們抽取禮物。（記者龔玥/攝影）
來賓們一起祈願。（記者龔玥/攝影）
來賓們一起祈願。（記者龔玥/攝影）
在大雄寶殿合影。（記者龔玥/攝影）
在大雄寶殿合影。（記者龔玥/攝影）

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