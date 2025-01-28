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威脅成真 ICE在聖荷西逮捕無證客

編譯廖宜怡／綜合報導
聖荷西市長馬漢27日證實，聯邦移民局在當地採取了逮捕無證移民的行動。（電視新聞截圖）
聖荷西市長馬漢27日證實，聯邦移民局在當地採取了逮捕無證移民的行動。（電視新聞截圖）

川普威脅成真，美國移民與海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，簡稱ICE）官員26日在聖荷西展開逮捕無證移民的行動，加深了移民社區的恐懼。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）27日發出聲明表示，聖荷西警局在移民局採取行動前收到通知。但警局向移民局表示，他們不會以任何方式協助此次行動。

聖荷西信使報報導，聖塔克拉拉縣24小時熱線「快速應對網路」（Rapid Response Network）在社群媒體上發文表示，移民局於26日中午12時30分開始在聖荷西多個地區展開行動，包括位於South White Road和Tully Road的一處民宅，以及King Road和Story Road的標靶百貨（Target）附近。

「快速應對網路」在貼文中稱，移民局的行動「似乎是根據驅逐令針對特定人士進行的」。根據「快速應對網路」，有人在King Road和Story Road的目標百貨旁，看到移民局官員將被捕民眾帶上一輛廂型車，約莫在下午約3時30分離開這個地區。

被問到有關聖荷西的行動時，移民局發言人僅發出聲明說：「移民局不會進行突擊或掃蕩行動，也不會設置路障或檢查站。移民局的執法是根據情報決定的，不會任意逮捕非公民人士。」

馬漢說：「我誠摯地希望，移民局的執法對象維持在危害我們城市的暴力和嚴重犯罪分子上，而非守法、對社區做出貢獻的居民。」

聖荷西市議員歐蒂斯（Peter Ortiz）辦公室在社群媒體上證實，有人26日在King Road和Story Road地區以及Capitol公園附近發現移民局官員正在執勤，而且使用的車輛有多部沒有任何標誌。

此外，「快速應對網路」還表示，有民眾報料，27日上午6時有人在聖荷西某地被捕，還有人於上午7時30分左右在West Capitol Avenue上一家Lucky超市後面發現移民局官員。「快速應對網路」稱，27日行動的對象似乎是已經收到驅逐令的移民。

移民 聖荷西 社群媒體

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