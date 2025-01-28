新春祝福 灣區政界代表齊揮毫 現場過年氣氛濃

由政界嘉賓共同揮毫書寫春聯吉祥語。（記者孫愛薇／攝影）

農曆蛇年將至，北加州 中文學校聯合會主辦、僑務委員會贊助的「2025蛇年迎春揮毫」，於日昨在金山僑教中心熱鬧登場。活動匯聚精彩表演、文化攤位、道地台灣美食攤位，及新年走秀大賽，破千人次參與，感受農曆新年氛圍。灣區 多位政界代表親臨現場，提筆揮毫，為僑胞送上新春祝福。

北加 州中文學校聯合會會長李娜亞表示，活動邀請僑胞及主流政界貴賓朋友們，讓他們看見農曆新年熱鬧且歡騰的文化，如此精采與多元，還有濃濃人情味，讓更多人看到見文化的同時，也讓僑胞們有共同回憶與成長的台灣被看見。

本次活動由世界華人工商婦女企管協會北加州分會、北加州中國大專校友會聯合會及聖荷西台灣同鄉聯誼會協辦。其中，世界華人工商婦女企管協會北加州分會會長羅倩如帶領會員設置「年貨大街」攤位，並以傳統竹簍裝滿各式台灣童年零食，營造濃厚出年貨大街氛圍。羅倩如表示，希望讓灣區的孩子們透過這個小型年貨大街，體驗台灣農曆新年的傳統習俗。

八個文化攤位由北加州中文學校聯合會文化老師指導孩童製作中國結、紅包燈籠、紙燈籠等傳統工藝，讓台裔下一代親身體驗傳統文化，還有書法大師現場揮毫春聯，供民眾索取珍藏。首辦「新年服裝走秀大賽」，邀請學童身著傳統服飾，展現節慶服飾之美。

表演節目精彩，邀請Debbie專業舞團帶來的新年主題舞蹈、「白蛇傳」之遊湖借傘、小小那魯灣台灣民俗舞蹈，以及FASCA青年文化志工演出舞獅、三太子舞蹈大鼓，及台灣尚勇帶動跳。活動亦邀請四家台灣美食攤位進駐，其中「萬巒豬腳」推出象徵年年高升的年糕，為農曆新年增添美味與祝福。

受矚目亮點之一，為多位政要齊聚一堂，親手揮毫春聯，每位嘉賓負責一字，共同拼湊出寓意吉祥的春聯。非華裔政界代表嘗試書法，在指導與字帖的提示下完成揮毫，增添趣味與文化交流的意義。

眾多政商界人士出席活動，包括駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪、加州參議員瓦哈布（Aisha Wahab）、加州眾議員李天明、聖塔克拉拉縣議長李洲曉、密爾比達市長蒙塔諾（Carmen Montano）、市議員林偉文，佛利蒙市市長薩爾萬（Raj Salwan）、市議員邵陽、市議員張亞靜、市議員黃潔宜、市議員劉瑞蒙，庫比蒂諾市長趙良方、薩拉度加市議員趙嬿，以及金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑等。