我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

新春祝福 灣區政界代表齊揮毫 現場過年氣氛濃

記者孫愛薇／聖塔克拉拉縣報導
由政界嘉賓共同揮毫書寫春聯吉祥語。（記者孫愛薇／攝影）
由政界嘉賓共同揮毫書寫春聯吉祥語。（記者孫愛薇／攝影）

農曆蛇年將至，北加州中文學校聯合會主辦、僑務委員會贊助的「2025蛇年迎春揮毫」，於日昨在金山僑教中心熱鬧登場。活動匯聚精彩表演、文化攤位、道地台灣美食攤位，及新年走秀大賽，破千人次參與，感受農曆新年氛圍。灣區多位政界代表親臨現場，提筆揮毫，為僑胞送上新春祝福。

北加州中文學校聯合會會長李娜亞表示，活動邀請僑胞及主流政界貴賓朋友們，讓他們看見農曆新年熱鬧且歡騰的文化，如此精采與多元，還有濃濃人情味，讓更多人看到見文化的同時，也讓僑胞們有共同回憶與成長的台灣被看見。

本次活動由世界華人工商婦女企管協會北加州分會、北加州中國大專校友會聯合會及聖荷西台灣同鄉聯誼會協辦。其中，世界華人工商婦女企管協會北加州分會會長羅倩如帶領會員設置「年貨大街」攤位，並以傳統竹簍裝滿各式台灣童年零食，營造濃厚出年貨大街氛圍。羅倩如表示，希望讓灣區的孩子們透過這個小型年貨大街，體驗台灣農曆新年的傳統習俗。

八個文化攤位由北加州中文學校聯合會文化老師指導孩童製作中國結、紅包燈籠、紙燈籠等傳統工藝，讓台裔下一代親身體驗傳統文化，還有書法大師現場揮毫春聯，供民眾索取珍藏。首辦「新年服裝走秀大賽」，邀請學童身著傳統服飾，展現節慶服飾之美。

表演節目精彩，邀請Debbie專業舞團帶來的新年主題舞蹈、「白蛇傳」之遊湖借傘、小小那魯灣台灣民俗舞蹈，以及FASCA青年文化志工演出舞獅、三太子舞蹈大鼓，及台灣尚勇帶動跳。活動亦邀請四家台灣美食攤位進駐，其中「萬巒豬腳」推出象徵年年高升的年糕，為農曆新年增添美味與祝福。

受矚目亮點之一，為多位政要齊聚一堂，親手揮毫春聯，每位嘉賓負責一字，共同拼湊出寓意吉祥的春聯。非華裔政界代表嘗試書法，在指導與字帖的提示下完成揮毫，增添趣味與文化交流的意義。

眾多政商界人士出席活動，包括駐舊金山經濟文化辦事處處長賴銘琪、加州參議員瓦哈布（Aisha Wahab）、加州眾議員李天明、聖塔克拉拉縣議長李洲曉、密爾比達市長蒙塔諾（Carmen Montano）、市議員林偉文，佛利蒙市市長薩爾萬（Raj Salwan）、市議員邵陽、市議員張亞靜、市議員黃潔宜、市議員劉瑞蒙，庫比蒂諾市長趙良方、薩拉度加市議員趙嬿，以及金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑等。

此外，佛利蒙前市長高敘加、佛利蒙聯合高中學區委員寇惠風、薩拉度加聯合學區委員曾景琳、北加州中國大專校友會聯合會會長奚藻勳、聖荷西台灣同鄉聯誼會代表狄佩華、北加州聖荷西海外僑界急難救助協會會長李萍萍、舊金山世界日報總經理李銘濱，中華⺠國僑務委員李文雄 、魏德珍、吳怡明 、中華⺠國僑務諮詢委員呂玉貞、葉雲河、林美蓮到場支持，展現台灣文化的獨特魅力，迎接農曆新年的到來。

世界華人工商婦女企管協會北加州分會會長羅倩如與會員擺設「年貨大街」，以各式台灣傳...
世界華人工商婦女企管協會北加州分會會長羅倩如與會員擺設「年貨大街」，以各式台灣傳統年節零食與民眾分享。（記者孫愛薇／攝影）
FASCA青年文化志工帶來熱鬧的舞獅表演。（記者孫愛薇／攝影）
FASCA青年文化志工帶來熱鬧的舞獅表演。（記者孫愛薇／攝影）
活動精彩，破千人次參與，讓僑胞提前感受農曆新年氛圍。（記者孫愛薇／攝影）
活動精彩，破千人次參與，讓僑胞提前感受農曆新年氛圍。（記者孫愛薇／攝影）
北加州中文學校聯合會文化老師指導孩童製作中國結、紅包燈籠、紙燈籠等傳統工藝，讓台...
北加州中文學校聯合會文化老師指導孩童製作中國結、紅包燈籠、紙燈籠等傳統工藝，讓台裔下一代親身體驗傳統文化。（記者孫愛薇／攝影）
瓦哈布（左）與薩爾萬（右）揮毫春節吉祥字，雖不認識中文字仍順暢書寫。（記者孫愛薇...
瓦哈布（左）與薩爾萬（右）揮毫春節吉祥字，雖不認識中文字仍順暢書寫。（記者孫愛薇／攝影）

加州 北加 灣區

上一則

灣區「冰凍警報」夜間恐驟降至25度

下一則

探討出生公民權 華埠聚焦「黃金德」案例

延伸閱讀

全僑熱鬧迎春 灣區政界代表齊揮毫

全僑熱鬧迎春 灣區政界代表齊揮毫
張忠謀首登Podcast訪問 透露見黃仁勳第一印象

張忠謀首登Podcast訪問 透露見黃仁勳第一印象
擬禁用人造草皮 聖塔克拉拉縣議會惹爭議

擬禁用人造草皮 聖塔克拉拉縣議會惹爭議
憂喜參半…聖荷西機場客流量減 但有3新航班將啟動

憂喜參半…聖荷西機場客流量減 但有3新航班將啟動
聖荷西男偷送餐機器人未遂 網友：這算綁架嗎？

聖荷西男偷送餐機器人未遂 網友：這算綁架嗎？

熱門新聞

張紹進1月25日在聖荷西去世，享年88歲。(張盈盈提供)

張純如的父親張紹進去世 享年88歲

2025-01-26 14:41
不少人擔心，川普會進一步限制H-1B工作簽證。在金山科技行業就職的華人連賽說：「不知道川普的移民政策會出什麼么蛾子。原本計畫今年回國探親，也出於謹慎原因取消。」（本報檔案圖）

擔心川普收緊H-1B工作簽證 華人科技業者取消回國探親

2025-01-24 13:49
趙健民建議，在有明確判決結果之前，持工作簽證的父母最好不要帶新生兒出境。(受訪者提供)

憲法學者提醒：持工作簽證的父母 別帶新生兒出境

2025-01-22 17:11
位於Geary街的CVS商店現在連薯片和飲料都上了鎖。此為示意圖。（取自Pexels）

最容易被偷的是…單價僅2元 CVS薯片、飲料也上鎖

2025-01-21 13:33
鴻海集團旗下的Ingrasys Technology USA 公司日前斥資1億2800萬買下矽谷桑尼維爾市科技園區。（Ingrasys Technology USA公司網站）

鴻海旗下公司 斥資1.28億元收購矽谷26畝園區

2025-01-25 15:17
舊金山反詐記者會，保護華人長者免受「祈福黨」詐騙。（記者李怡╱攝影）

1年462起 祈福黨騙走華人長者700萬元

2025-01-24 12:33

超人氣

更多 >
DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億

DeepSeek引發AI崩盤 Nvidia暴跌16%蒸發5000億
DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對
DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？

DeepSeek是什麼？為何能震撼科技股？
報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變
DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%

DeepSeek掀起千層浪 Nvidia市值蒸發6000億 那指大跌逾3%