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舊金山聯合國廣場改建 增滑板新手練習場 年吸34萬人次

記者王子涵／舊金山報導
啟用一年來，廣場吸引超過34萬人次到訪，並使日間毒品相關事件減少了79%。（市長辦公室提供）
啟用一年來，廣場吸引超過34萬人次到訪，並使日間毒品相關事件減少了79%。（市長辦公室提供）

作為舊金山市政中心（Civic Center）轉型的重要一環，聯合國廣場滑板廣場（UN Skate Plaza）即將迎來擴建。舊金山娛樂與公園局（San Francisco Recreation and Park Department）27日宣布，將與非營利組織「滑板公園計畫」（The Skatepark Project）及運動品牌Converse合作，擴建廣場、新增滑板設施、重新鋪設地面，為兒童和初學者提供更友好的滑板環境。

此次擴建工程將在現有廣場的東北角增加約2100平方呎的滑板區域，並設置三件由奧運滑板選手，麻省理工學院培訓建築師兼Converse CONS滑板隊成員薩布隆（Alexis Sablone）設計的幾何藝術裝置，不僅具備藝術性，還可供滑板使用。

擴建後的滑板廣場將於2月15日正式亮相。該活動由Converse、滑板公園計劃及非營利組織Skate Like a Girl共同主辦。內容包括滑板教學、技巧比賽、Converse CONS滑板隊的現場表演以及贈品活動，旨在激勵舊金山的下一代滑板愛好者。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）表示：「公共空間是舊金山的重要資產，改善這些空間將是城市復甦的關鍵。聯合國滑板廣場的擴建將使這一重要場所更適合家庭和遊客使用。」

此次擴建是該廣場自2023年啟用以來的進一步升級。擴建廣場是娛樂與公園局200萬元振興市政中心計畫的一部分，由當地滑板愛好者與知名滑板品牌共同設計，致敬舊金山傳奇街頭滑板文化。啟用一年來，廣場吸引超過34萬人次到訪，並使日間毒品相關事件減少了79%。

舊金山娛樂與公園局總經理金斯伯格（Phil Ginsburg）表示：「聯合國滑板廣場已成為全國創意空間的典範，此次擴建將進一步提升城市的安全性與趣味性。」

「滑板公園計畫」執行長巴申（Benjamin Bashein）指出：「舊金山是美國最適合滑板的城市之一。我們很自豪能與舊金山娛樂與公園局長期合作。Alexis的滑板藝術裝置結合了公共藝術與滑板場地設計，無論是新手還是經驗豐富的滑板愛好者都能享受其中。」

Converse北美區副總裁兼總經理魯索（Brandis Russell）表示：「舊金山擁有豐富的滑板歷史。當地社區一直對Converse充滿熱情。很高興為年輕人提供一個全新的聚集空間，進一步推動他們的技藝與社區發展。」

除了滑板廣場，市政中心的振興計劃還將UN廣場打造成多功能社區空間，包括戶外健身、瑜伽與尊巴舞、乒乓球桌及其他遊戲設施。遊客可享受每日免費的舞蹈與健身課程，以及周末免費國際象棋與麻將教學。新增的咖啡座、樹木與燈飾也使廣場成為一個更受歡迎的目的地。

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