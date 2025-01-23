從裝飾品到食品 灣區超市澎湃年貨上架 吸引華人採購

costco的菌菇禮盒。（記者龔玥╱／攝影）

農曆新年將至，灣區 各大超市紛紛推出豐富多彩的年貨商品，為社區居民營造濃濃的節日氛圍。從傳統年味裝飾品到各類特色食品，琳瑯滿目，吸引顧客掀起節前採購熱潮，成為灣區華人 辭舊迎新的重要一環。

在99 Ranch Market（大華超市），貨架上已經被各類喜慶的裝飾品占據：寓意吉祥的福字掛飾、色彩鮮豔的年畫，以及精心設計的小盆景掛飾，成為年味濃厚的代表元素。不少裝飾特意印上「恭喜發財」等粵語祝福語，為顧客帶來親切感。裝飾品的熱銷不僅體現了消費者對傳統文化的喜愛，也凸顯了社區中人們對團圓和好運的期盼。

大華超市的旺旺禮包。（記者龔玥／攝影）

年貨採購當然少不了美食助陣。今年，旺旺大禮包依然是年貨購物清單中的熱門商品。這一代人記憶中的美味再次喚起消費者的情感共鳴。

Costco今年的年貨商品品類同樣豐富，特別是針對年輕一代的消費者推出了一些創意新春商品。例如，樂高推出的春暖花開扇子玩具，不僅趣味十足，還兼具裝飾價值，售價將近70美元，成為高端禮品的熱門之選。樂高文竹和蘭花主題玩具相對親民，售價21.99元，為追求時尚與節日氛圍的消費者提供了另一選擇。

值得一提的還有「財源滾滾水晶球」兩件組–兩尊小財神懷抱金元寶的設計象徵財運亨通，售價64.99元，成為不少消費者的心儀禮品。

深受灣區居民喜愛的粵式臘腸品牌「金然棧」也重新擺在顯眼的位置，10.99元的售價極具吸引力，成為家庭聚餐的必備食材。此外，台灣特色食品也受到廣泛歡迎。紅燒鮑魚、鳳梨酥、肉鬆餅等充滿家鄉味道的美食出現在顯眼位置，而南棗核桃 芝麻糕則為甜點愛好者提供了更多選擇。適合搭配茶飲的點心禮盒，售價36.99美元，既精美又實用，是饋贈親友的絕佳選擇。

台灣特色食品紅燒鮑魚。（記者龔玥／攝影）

今年的禮盒商品繼續深受青睞，尤其是針對健康意識日益增強的消費者，推出了山珍菌菇禮盒。內含灰樹花、牛肝菌、蛹蟲草、香信菇、枸杞和杏鮑菇，售價47.38美元，既滿足了年節的送禮需求，也符合現代人注重養生的生活方式。此外，經典的年糕禮盒和價格親民的芒果凍（8.99美元/盒）也深得消費者喜愛。

不少顧客表示，今年的年貨商品在種類和品質上都得到了升級。灣區居民李女士說：「我很高興能買到像旺旺禮包這樣的經典食品，同時還能發現樂高的創意禮品，真的很適合家裡有小孩的家庭。」

隨著農曆新年的臨近，灣區超市內的紅色裝飾和歡慶氛圍越來越濃。年貨區的熙熙攘攘，承載著人們對新一年的期許，也反映了灣區華人對傳統文化的傳承與熱愛。在這辭舊迎新的時節，琳瑯滿目的商品不僅帶來味覺上的滿足，也為灣區居民的春節增添了更多溫暖與喜慶。