連撞7車致1死1傷 肇事司機疑華裔 稱踩煞車仍無法減速

肇事司機疑似為華裔，66歲的鄭嘉林（音譯，Jia Lin Zheng）駕駛黑色特斯拉轎車，高速衝撞多車，導致一人死亡。（取自X平台）

更多有關舊金山 上周末致命車禍的細節被曝光。肇事司機疑似為華裔。66歲的鄭嘉林（音譯，Jia Lin Zheng）涉駕駛黑色特斯拉 Model Y轎車，高速衝撞多車，導致一名年輕男性和一隻寵物狗死亡，另一位女性乘客受重傷。

舊金山警方逮捕了鄭嘉林，並以過失殺人罪名將他起訴。根據ABC7亞裔新聞記者Dion Lim獲得的警方報告，鄭嘉林在被捕後不帶有酒味，數小時後的血液酒精檢測 結果也顯示體內沒有酒精。

鄭嘉林還告訴調查人員，他當時一直在踩煞車，但聲稱車輛無法減速或停下來。

這場致命的事故發生在19日晚上6時，地點在第六街和哈里森街的交叉口。警方表示，一輛黑色Tesla高速撞上了包括一輛Waymo無人車在內的七輛車。據報導，特斯拉的時速高達98哩。

據Dion Lim報導，死者為27歲的羅曼寧科（Misha Romanenko）。事發時，他與其女友林璐（音譯，Linh Luu），和她的狗Keeper，正前往機場接林璐的祖母和姑姑。而在途中遭遇的一場車禍，改變了這個年輕家庭的一切。

「我無法理解為什麼事情會變成這樣，我也不知道自己是怎麼活下來的。」林璐躺在病床上，在Zoom訪談中說道，「老實說，我希望能與他互換。」

羅曼寧科不幸罹難，其迷你金毛貴賓犬也未能倖存。林璐身受多處骨折，現在正面對悲痛和許多未解的疑問。

「我記得當我回到車裡時，他一動不動。」林璐含淚說道。「那時我心裡想，『我的天啊，米莎』，但他沒有回應。這是我唯一記得的事情。」

在林璐養傷的同時，她開始反思車禍發生地交叉口的安全性問題。「我真的很想知道到底發生了什麼，」她說。「第六街的設計就是，你可以一直開得很快，直到撞上那個紅綠燈，對吧？」