憲法學者：持工作簽父母 別帶新生兒出境

趙健民建議，在有明確判決結果之前，持工作簽證的父母最好不要帶新生兒出境。(受訪者提供)

川普 總統日前就任後簽發的諸多行政令中有關移民政策，尤其是出生公民權的部分，引發諸多反響。從政令簽發開始，持有H1B工作簽證 的群體在政令生效後子女是否能順利獲得美國公民身分、來美生子群體是否可以如願以償、以及無證移民是否依然可以尋求庇護，都成為華人社群熱議的話題。

記者21日就上述問題採訪了戴維斯加大憲法學專家趙健民(Gabriel Chin)教授。

趙健民表示，從20日下午開始，法律界專家就開始不間斷地在討論相關議題。而在川普簽署政令不久，美國公民自由聯盟(ACLU)就在新罕布什爾州狀告川普總統出生公民權相關的政令違憲。隨後包括加州在內的22州和舊金山市的檢察長，也在麻省提告要求中止這項政令。

趙健民認為，官司很可能要一直打到最高法院，並且會引用到確立出生公民權的1898年華裔黃金德案。唯一不會走到高院 的狀況，是所有初級和上訴法院都一致認為這項政令違憲。但只要有上訴法庭認為行政令有合理的地方，高院就要受理此案。

他認為，高院大概率會判定此政令違憲，不僅因為憲法第14修正案，還因為國會早前通過的有關出生公民權的聯邦法律。高院可能會因此解釋，因為國會之前已經採取了這樣的觀點，即使國會有權否認無證移民子女的公民身分或非永久居民子女的公民身分，那也需要國會來否認。總統因為不享有立法權，無權單方面這樣做，

對於焦急等待事態進一步發展，尤其是持有合法工作簽證，又即將生育的父母，趙健民表示，可以期待法庭很快就會有初步判決結果。雖然通常這類案件最終判決結果要等上幾個月或是幾年，但法庭可以加速審理，也可以發布強制禁令。

趙健民表示，新州和麻省在全美來說是比較進步派的地區，本案的法理也很明晰。雖然具體到審理法官仍有變數，但他預計本案在幾周後就會有初步審理結果，川普的新政令會被強制叫停。之後就是上訴到第一巡迴法庭。

不過他建議在有明確判決結果之前，持工作簽證的父母最好不要帶新生兒出境，也鼓勵已經在境內的來美生子和無證移民尋求法律幫助。