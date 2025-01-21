紅木城擴大禁菸範圍 加重處罰最多可罰500元

紅木城市議會通過擴大在公共場所的禁菸令和加重處罰的條例。(Kristaps Solims/ Unsplash)

紅木城市議會日前通過擴大在公共場所的禁菸令和加重處罰的條例。條例修改了紅木城市政條例第15章有關吸菸的規定，將在禁止車輛通行的步行商場內，以及餐館酒吧出入口和可以開啟的窗戶20呎內禁菸。

任何違反條例者都有可能被執法部門罰款或開傳票 。初犯最高可以罰100元，一年內再犯可以罰到200元。同年違反條例達到或超過三次的話，最多可以罰500元。

來自紅木城市經理辦公室的報告顯示，菸草依然是公共健康的危險因素。根據世衛 組織的報告，菸草每年在全球範圍內造成800萬例死亡，其中包括120萬死於暴露於二手菸的不吸菸者。

在本次修改市政條例之前，紅木城已經在所有室內公共場所、工作場所、多單元住宅內部和周邊，所有城市公園和法院廣場禁菸。

加州 法律還禁止在認證農夫市集的公共商業區25呎之內，以及州、縣、市政府大樓，包括市政廳、公共圖書館和社區中心等主要出入口和可以開啟的窗戶20呎內抽菸。遊樂場和小童沙盤遊戲區25呎內，青少年體育賽事以及州立公園和海邊沙灘250呎內也禁菸。此外，青少年寄養家庭或集體居住地內外有兒童在的時候也禁菸。

紅木城市經理調查報告顯示，目前柏林甘、聖馬刁、蒙洛公園、巴洛阿圖以及山景城等市都有禁菸令，但各市禁菸令的適用範圍有所不同。禁菸範圍最大是巴洛阿圖市，從步行商業廣場、公共室外用餐區、餐館酒吧商家出入口，到所有人行道、公共停車場停車庫和室外服務區域都禁菸。