禽流感造成缺蛋潮 台裔甜點師搶到蛋才敢接單

台裔甜點師Angela所創作的各式特色蛋糕卷，需要大量用蛋，更因曾缺蛋而暫停接單。（受訪者提供）

美國禽流感 蔓延導致雞蛋 供給不足，蛋價調漲，消費者四處搶蛋。原材料需要大量用蛋的烘焙業者備受影響，其中在南灣的台裔甜點師就因搶蛋失敗而曾暫停接單，等候搶購到足夠雞蛋才敢開放接收客戶下單。

台裔甜點師Angela所創作的各式蛋糕卷備受顧客喜愛，開設有家庭廚房執照的「Angie & Evelyn′s Home Bakery」。產品從特色濃郁芝麻到當季水果口味蛋糕卷，豐富的蛋糕餡料，讓Angela一開單幾可滿單。

Angela表示，自己是烘焙蛋糕為主，沒有蛋就不能做蛋糕。現在一般的雞蛋不好買又漲價，家庭廚房又是非常依賴超市採購。搶不到蛋，就無法讓客人下訂時間較長的訂單，平常的工作流程也被打亂了。

Angela碰到買不到蛋，以致無法接單的情況是在去年底。去年12月26日，Angela如往常到超市採購營業用雞蛋，卻沒想到下午4點抵達時，整個Costco 的蛋架一空。她以為蛋被移動到其他櫃位，詢問店員才知蛋已售完，隔天才能上架。原以為是假期關係影響物流，隨後她立刻查詢Safeway與Target的線上採購App，皆沒有雞蛋的庫存。

去年12月底，Angela前往各超市搶蛋，架上皆完售。（受訪者提供）

26日當天，好不容易在Sprouts看到有蛋的庫存。等到Angela前往購買時，才知道是網路錯誤訊息，現場根本沒有雞蛋可買。詢問店員才知因禽流感影響，市面到處缺蛋，超市的蛋不是售完，就是一打飆漲到10元以上的價格。對於小本經營的小商家成本壓力頗大。

隔天多間超市迅速公告限量購蛋規定，Angela也一早到Costco，終於搶蛋成功，完成該周的訂單。經過此次搶蛋，Angela立即公告不接受長期訂單並暫停接單。確定有採購到足夠蛋量才開放顧客下單，避免又遭遇搶不到蛋的窘境。

最近蛋荒略有舒緩，但供應仍不穩定，因此，沒有採購到足夠原材料蛋時，暫停接單作法仍持續。

搶蛋搶出心得的Angela表示，搶蛋策略是一定要有額外的儲藏空間，例如第二台冰箱，可以先囤一批雞蛋。如果去Costco買蛋，Costco每天都一早上架，建議消費者出門前一定要先查一下倉儲狀況。而且務必早上就去買，下午幾乎都買不到蛋。其他小型超市，就要勤問店員下次補貨時間，並且事先打電話詢問。