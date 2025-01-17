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舊金山衛生局長卸任 結束6年領導生涯

記者李怡╱舊金山報導
舊金山公共衛生局局長宣布卸任，結束六年領導生涯。（記者李怡╱攝影）
舊金山公共衛生局局長宣布卸任，結束六年領導生涯。（記者李怡╱攝影）

舊金山衛生局局長科爾法克斯（Dr. Grant Colfax）16日宣布將於2月7日卸任，結束在衛生局長達六年的領導生涯。他是市長羅偉上任後第一個辭職的市府主要部門負責人。在任職期間，科爾法克斯帶領部門完成了諸多重要公共衛生工作，包括應對COVID-19疫情、推動行為健康系統改革，以及實現多項里程碑目標。

科爾法克斯在寫給全體部門員工的信中表示：「這些年是我職業生涯中最難忘、最有成就感的一段旅程。」他特別提到，衛生局團隊的努力，讓舊金山在全美COVID-19疫苗接種率中名列前茅，死亡率保持全國最低。同時還完成了Laguna Honda醫院的重新認證，成功推動EPIC電子健康記錄系統上線，並在抗擊Mpox疫情中施打了數萬劑疫苗。

科爾法克斯的醫療生涯始於1993年，當時他在查克伯格舊金山總醫院擔任初級醫療住院醫師，後來加入公共衛生局的前AIDS辦公室，投身於HIV預防研究。

聲明中他表示：「我有幸參與了HIV防治的重要工作，也見證了舊金山HIV感染率降到歷史最低的時刻。」即使在擔任局長期間，仍堅持在總醫院的86病房為最弱勢居民提供醫療服務，包括面臨心理健康和物質使用障礙的患者。

「公共衛生的核心是科學和數據，但它的實現離不開同理心和關懷，衛生局是使命驅動、充滿希望的團隊，這裡的每一個人都在為舊金山人的健康付出努力。」

科爾法克斯的卸任來得有些突然，但他表示，領導團隊將確保平穩過渡。副局長博巴（Naveena Bobba）博士將接任代理局長一職，繼續推進部門工作。

舊金山 疫情 疫苗

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