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羅偉上任首日 下令舊金山市府全面暫停招聘

編譯組╱綜合報導
舊金山市長羅偉上任第一日就宣布，市府全面暫停招聘。圖為羅偉（前排中）8日在市政府簽署文件。（美聯社）
舊金山市長羅偉上任第一日就宣布，市府全面暫停招聘。圖為羅偉（前排中）8日在市政府簽署文件。（美聯社）

新上任舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）上任第一日就宣布，市府全面暫停招聘，期以開始應對市府兩年來高達8億7600萬元的龐大預算短缺。

舊金山紀事報報導，羅偉辦公室在新聞稿中表示，羅偉與市府各部門主管在第一次會議宣布這項舉措。約在一個月前，羅偉的前任舊金山市長布里德指示市府各部門，計畫在下一個財政年度削減15%支出。布里德辦公室當時表示，各部門應考慮凍結招聘，並警告指出，裁員不是較傾向的做法，但為了控制支出，可能將為必要。

羅偉辦公室指出，「對員工具有歷史挑戰性」以及「直接支持公共安全與健康」的市府工作職位，將免受招聘凍結影響。在就職演講中，羅偉承諾不會削減警察、911接線員、急救醫療技術人員、消防員與護理人員職務。

舊金山擁有超過3萬名員工，目前年度預算為159億元。

暫停招募指令，是首次讓大眾見到羅偉將如何因應面臨未來最大挑戰之一。舊金山支出成長速度遠快於收入，部分原因是市中心經濟不景氣導致稅收減少，市府薪資與福利成本同時增加。

市府近年來持續面臨龐大赤字，僅能仰賴一次性資金來源彌補。官員先前曾表示，若不採取任何行動，2030財政年度預算赤字可能達15億元。

羅偉聲明表示，舊金山正在復甦，市府計畫進一步推動經濟發展增長。城市面臨巨大預算赤字，表面臨時解決事情的時代已經結束，當局致力於財政紀律，承擔責任，並讓政府專注做好核心業務。

羅偉辦公室表示，在制定預算計畫時，應暫停尚未開始的新合約與專案。各部門預計於下個月向羅偉提交削減開支計畫，之後將進行審查，並在6月1日之前向市議員提交下一輪預算，市議員必須及時通過預算，於8月1日之前提交給市長羅偉簽署。

羅偉 預算 舊金山

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