殺妻案陳立人無罪抗辯 半年後初步聆訊

2024年2月9日，陳立人首次出現時頭戴「人道約束軟殼防護頭盔」，疑似曾表現出自殺或自虐行為。（本報檔案照）

2024年1月16日來自中國大陸的谷歌 （Google）工程師陳立人因涉嫌殺害妻子于軒一（音譯：Xuanyi Yu）被捕。案發將近一年後，陳立人今年1月10日在聖塔克拉拉縣法庭上對謀殺罪名進行無罪抗辯。案件目前進入初步聆訊（Preliminary Hearing）階段，下一次開庭時間定於6月底。

該案因陳、于二人均畢業於名校清華大學和聖地牙哥 加大，並且都在谷歌工作，在華人 社區引起廣泛關注。

此外，案件進展也一直受矚目，關注此案的人希望陳立人能盡快得到他應有的判決。在第一步的提審環節，陳立人因住院連續五次缺席，第六次終於出現時，頭戴「人道約束軟殼防護頭盔」，疑似曾表現出自殺或自虐行為。在接下來的辯訴聽證環節，他的律師又三次推遲。

在當天的第四次辯訴聽證會上，陳立人一方進行了無罪抗辯，並申請了「時間豁免」（Time Waive），放棄在10天內或60天內，進行初步聆訊。最終法官將時間定在6月23日開庭。

陳立人的律師施羅德（Wesley Schroeder）解釋，進行無罪抗辯能夠為被告保留更多選擇。而他也需要更多時間為最終的陪審團審判階段做準備。