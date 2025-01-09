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羅偉宣誓就職金山市長 推動問責制與變革 治毒拚經濟

記者李怡／舊金山報導
羅偉8日上午宣誓就任舊金山第46屆市長，並發表演說。（記者李怡／攝影）
羅偉8日上午宣誓就任舊金山第46屆市長，並發表演說。（記者李怡／攝影）

羅偉（Daniel Lurie）8日在家人朋友、市政官員、社區領袖及市民兩千餘人的見證下，宣誓成為舊金山第46屆市長，強調將開啟一個以「問責制與變革」為核心的新時代。他的就職演說回應了市民對安全、住房和經濟復甦的迫切需求，並承諾採取果斷行動解決芬太尼危機和無家可歸問題。

羅偉在演講中說：「今天標誌著舊金山市政廳一個新時代的開始，一個以市民利益為重心的新時代。」

羅偉以個人經歷作為開場，分享了他作為一名父親對街頭危機的深切感受。他表示，最近在舊金山綜合醫院新生兒重症監護室（NICU）看到一些嬰兒因芬太尼中毒而住院，這一場景提醒人們必須採取緊急行動。他說，政策反毒不僅僅是可能性，它必須成為我們的使命。

羅偉承諾將芬太尼危機視為聯邦緊急情況，將宣布了一系列緊急條例，以快速調動資源、清理街道並將毒品販子繩之以法。他強調，這些行動不再只是臨時措施，而是新政府的核心政策之一。

羅偉還計畫啟動公私合作項目，增加臨時庇護床位，幫助無家可歸者從街頭搬入康復中心。他強調，市政府將集中資金支持績效良好的非營利機構，通過更有效的資源分配，幫助弱勢市民。

在公共安全方面，羅偉承諾不削減任何第一應急人員的預算，包括警察、911操作員、急救人員和消防員。他計畫全力補充警察局和緊急服務部門的人手，並強調警務與心理健康服務的合作，為精神健康危機提供更有效的解決方案。

羅偉也提出一系列計畫，以振興市中心商業區，改善舊金山作為旅遊和經濟樞紐的形象。並宣布成立舊金山警察局任務小組，以保護聯合廣場、市場街和Moscone中心等核心區域的安全。

羅偉表示，他的職責不是要求私人企業讓員工回到辦公室，而是讓市中心再次成為人們想去的地方，無論是為了工作、與家人共度時光，還是與朋友相聚。他強調，重建舊金山的經濟基礎將是新政府的重要任務，特別是推動住房建設和支持本地企業。

在致詞結尾，羅偉以激勵人心的語調呼籲市民共同努力，將舊金山重新打造為世界上最偉大的城市。並強調，他的政府是開啟一個以問責和變革為核心的時代，致力於解決當前的城市危機，並恢復市民對城市政府的信心。

羅偉接手的舊金山正面臨多重挑戰，包括歷史性的預算赤字、持續的住房短缺以及疫情後的經濟復甦。羅偉的政策承諾和行動計畫將受到密切關注，市民對新政府是否能夠兌現承諾寄予厚望。

羅偉8日上午在市政廳前廣場宣誓就任舊金山市長，兩千多人出席典禮。（記者李怡／攝影...
羅偉8日上午在市政廳前廣場宣誓就任舊金山市長，兩千多人出席典禮。（記者李怡／攝影）
羅偉(左)8日上午宣誓就職，成為舊金山第46屆市長。（記者李怡／攝影）
羅偉(左)8日上午宣誓就職，成為舊金山第46屆市長。（記者李怡／攝影）

羅偉 舊金山 預算

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