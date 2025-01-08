林文傑曾建議羅偉「改中文名」助贏亞裔票

鄒智涵（Han Zou，右）擔任公共事務主任（Director of Public Affairs）；林文傑（Kit Lam，左）擔任亞太裔社區與新聞聯絡官（AAPI Community & Press Liaison）。（記者王子涵／攝影）

羅偉 （Daniel Lurie）8日宣誓成為舊金山 第46任市長，其組構的市長辦公室中任命了兩位關鍵華裔代表，成為市府與華裔社區的重要紐帶。鄒智涵（Han Zou）擔任公共事務主任（Director of Public Affairs）、林文傑（Kit Lam）擔任亞太裔社區與新聞聯絡官（AAPI Community & Press Liaison）。

曾任職香港廉政公署

林文傑出生於香港，在美國完成大學和碩士學業後選擇返回香港，加入廉政公署（ICAC）這個享譽亞洲、專門打擊政府貪腐行為的獨立部門。林文傑在ICAC工作了4年，專注於警隊貪腐、旅遊保險詐騙等領域的調查。

林文傑說：「我非常幸運被分配到警隊貪腐調查部門，那是我的第一個崗位。我參與過一些非常有影響力的案件，在ICAC的經歷極大地塑造了我的職業觀念。」

他回憶起調查過程中的種種挑戰，包括長時間的背景調查和多層級的保密規範等。「在廉政公署，我接觸來自不同階層的人，從社會底層、中產、到擁有權力的精英。這樣的經驗教會我如何在公平和正義的基礎上解決問題。」

移居美當教育調查員

2006年林文傑移居舊金山，在舊金山聯合學區 工作了近13年，負責調查學生入學地址的真實性，以防止學生家庭通過偽造地址，濫用舊金山的教育資源。

「有一個極端案例，學生實際住在德州，但家長利用虛假地址讓學區為其支付每日1000元的教育費用，」他說，「為了調查這個案例，我有時需要凌晨2時出門進行監控。」

林文傑稱，他在七年間為學區節省了近300萬元。「我知道他們可能恨我，但是這是他們自己做出的選擇，我要保護的是舊金山人、學生和家長的權益。」

林文傑正式走入公眾的視野，是領導了2022年舊金山學委罷免運動。首次投身政治運動的初衷就是為了讓自己的一對子女，獲得更好的學校教育。這場由草根發起的政治運動引發全美的關注，而在同一年，學區因預算緊張將林文傑裁員。

隨後林文傑繼續投身政治運動，在加入羅偉的團隊前，林文傑成功幫助殷嘉立（Joel Engardio）當選第四區市議員。

林文傑短暫進入市府工作後，發覺自己在與這一龐大官僚結構的溝通中，顯得「十分得掙扎」。他說：「舊金山需要真正的改變。」

2023年，林文傑加入羅偉的競選團隊。這位政治新人在面對亞裔選民傑然不同的文化和觀念時，他的加入發揮了重要的作用。

林文傑寫下羅偉曾用的中文名「羅瑞德」，說在粵語發音時，與「衰得」音近，有不好的含義。（記者王子涵／攝影）

「我首先建議他改變中文名字，以更容易被華人社區接受。」林文傑寫下羅偉曾用的中文名「羅瑞德」，說在粵語發音時，與「衰得」音近，有不好的含義。

「中文名非常重要。後來我們在他姓氏的基礎上，改用了如今兩個字的名字，簡短且易記。」他說。

更名連結李維家族背景

羅偉坐擁億萬家產、是李維家族的繼承人之一。在主流社會的競選活動中，這一身分被競選團隊刻意弱化。而在華裔社區的文化背景下，一個已經擁有財富和權力的競選者，使其競選「不為權」、「不為錢」的承諾更有說服力。

林文傑認為，將李維（Levi's）品牌與羅偉個人形象建立起聯繫，是競選成功的要素之一。他表示，當告訴選民，這位候選人來自李維斯家族，並稱他為「Levi's Guy」時，他們能迅速建立起認同感，讓羅偉的形象更加親切。

林文傑表示，他對未來充滿期待，尤其是加強市府與華裔社區的聯繫方面。他希望自己過去的經歷能幫助市長搭建更有效的溝通橋樑，推動城市的公平和透明治理。

「我只是想為這座城市做正確的事，就像我在廉政公署、學區所做的一樣，」林文傑說。「舊金山是我的家，我希望看到它變得更好。」