華埠夜市慶羅偉就職 知名華裔電子音樂製作人ZHU當嘉賓

ZHU曾榮獲葛萊美提名，是當今電子音樂領域最火熱的華裔音樂製作人之一。（市長辦公室提供）

本周三(8日)羅偉（Daniel Lurie）將就職舊金山 市長。作為就職日慶典的一部分，華埠 夜市（Chinatown Night Market）將在當晚於華埠都板街（Grant Avenue）舉行。羅偉6日宣布，知名華裔 電子音樂製作人、舊金山本地人ZHU擔任表演嘉賓，藝術家DJ Ruckus擔任開場DJ。

夜市特別活動將於8日下午5時30分至9時30分，在都板街夾Sacramento街和Jackson街之間進行。

ZHU曾榮獲葛萊美提名，是當今電子音樂領域最火熱的華裔音樂製作人之一。他出生在舊金山，畢業於St. Ignatius大學，曾在全球頂尖的音樂節演出，包括Coachella和Lollapalooza。

「我很高興參加在華埠舉辦的以社區為主導的慶祝活動，以紀念這一歷史性的交接。」羅偉在聲明中指出，「當華埠發展得好時，我們所有人都會變好。華埠夜市是為了每一個想扭轉城市勢頭的舊金山人而舉辦的，我希望在那裡看到你們所有人。」

華埠夜市慶祝活動由市長就職委員會和美化華埠行動委員會共同主辦，以舊金山富有活力的文化和藝術景象為主題，為當地藝術家、餐館和小商業主提供一個平台，強調夜生活在城市復甦振興中扮演的重要角色。

City Joy Fund（城市樂趣基金）作為華埠夜市的主要贊助之一，其創始人包括羅偉所創立的非營利組織Tipping Point。該基金由民間、社區和商業領袖共同組成，希望透過五個方面重振市區活力，其中便包括街區夜市派對等。

「當我們努力將夜生活帶回城市時，像華埠夜市這樣的活動可以慶祝城市的多樣性，支持當地小商業，展示舊金山獨一無二的創造力。」羅偉說，「像這樣的活動對於振興我們的經濟和公共空間，以及重新奪回我們作為全球藝術和夜生活中心的地位至關重要。」

舊金山全市夜生活場所的雇員超過4萬名，每年產生50億元的經濟活動。羅偉希望通過推動如華埠夜市等活動，重建城市的創意和經濟基礎，讓居民和遊客重回舊金山的標誌社區。