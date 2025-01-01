海嘯警報引起灣區困惑恐慌 聖馬刁縣率先研究對策

北加半月灣沿海地區在太平洋沿岸發生地震時面臨海嘯的風險。（記者徐蓓蓓／攝影）

2024年12月5日，北加的很多居民都收到國家氣象局發布的海嘯預警簡訊。這一預警是由發生在漢堡德縣的一場7級地震 引發的。預警在大約發布一小時後取消，但給灣區 不少民眾帶來恐慌的情緒，很多人不知道自己為何收到這個警訊，也不知道該如何應對。

選區包括受影響最大沿海地區的聖馬刁縣議員穆勒（Ray Muller)，近日召集當地居民和本地緊急行動管理人員，對整個事件的應對做出檢討，並提出各種改進措施。與會者包括75位當地居民，以及來自聖馬刁縣緊急行動中心、縣警察局，消防隊，以及沿海的帕斯菲卡和半月灣等地的市府官員等。

據悉，在12月5日10時44分發生地震後幾分鐘，位於阿拉斯加的國家海嘯預警中心報告午後時分具有破壞潛力的波浪就有可能襲擊聖馬刁縣。該縣警察和消防隊迅速警示沿海和低地區域民眾轉移到高地。

位於紅木城的縣緊急行動中心團隊研究了震動地圖並監測了一系列的海上浮標，尋找海嘯發生的跡象。同時還聯絡了其他濱海縣市和加州 緊急服務辦公室。

緊急行動中心主任達頗卡（Shruti Dhapodkar)表示：「我知道我們從國家氣象局獲得的數據越多，情況看上去就越來越好。我們也在和北部的漢寶德、門多西諾、納巴、蘇諾馬和馬連縣保持聯絡。海嘯警鈴沒響，是因為我們沒有拉響。」

達頗卡認為，這是正確的決定。「我們想要避免因為拉響海嘯警鈴導致沿海民眾恐慌，交通擁堵和事故。」

地方緊急事務官員在聖誕和新年假期開始前舉行這次會議，在檢討此次應對海嘯預警的操作之外，提出要儘快解決海嘯預警和應對程序之間的脫節，並且定期演練。

會議提出首要任務是要定義「高地」的概念，並要標記好撤退的路線。還要開展公眾教育，普及海嘯的風險，包括制定一份基本的家庭安全計畫。以及升級海嘯的標示，清楚定義危險區域惡，並創立數字地圖供公眾使用。