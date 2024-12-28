加州人口增 灣區大部分縣反減 馬連縣流失最嚴重

最新數據顯示，儘管加州人口有所增加，但灣區大部分縣的人口均有減少。（美聯社）

根據最新公布的數據，儘管加州 人口2024年顯著成長，但灣區 大部分縣的人口卻有所減少。

舊金山 紀事報報導，根據加州財政廳（Department of Finance）公布最新人口統計數據，2023年7月到2024年7月，舊金山移出人口5336人，但國際移入人口增加3500人、出生人口超過死亡人口750人，因此淨流失人口為1086人，減幅為0.13%。自2020年新冠疫情爆發以來，舊金山人口每年持續流失，至今已減少約3萬2000人。

舊金山人口縮水造成的結果顯而易見：城市稅收減少、對住房和服務的需求減少、阻礙市中心的復甦。舊金山的復甦情況在美國主要城市中幾乎是吊車尾的。

然而由於使用不同的統計方法，加州財政廳的數據和聯邦人口普查局的數據之間存在衝突。人口普查局數據顯示，舊金山去年人口並沒有減少，而是略有增加。

此外，根據加州數據，隨著合法移民人數反彈至2018年以來最高點，加州人口2023年7月到2024年7月增加4萬9000人，這是連續第二年增加。但人口普查局剛剛公布的數據顯示，加州人口同期大增23萬3000人，與加州數字相差甚大。

除了舊金山，灣區其他縣人口這段期間也大多有所減少，以馬連縣0.55%降幅最大，當地淨流失人口為1402人。蘇諾瑪縣、康曲柯士達縣和聖馬刁縣同期降幅均低於0.1%，納巴縣為0.14%。

紀事報指出，灣區同期人口有所增加的只有三個縣，阿拉米達縣、蘇拉諾縣和聖塔克拉拉縣。事實上，阿拉米達縣和蘇拉諾縣人口直到今年才停止減少，各增加數百人。聖塔克拉拉縣人口增幅為0.19%，增幅為灣區各縣中最大，人口增加總數為3643人。