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除夕夜免費搭VTA 部分路線延長運營

記者龔玥╱聖荷西報導
VTA元旦期間調整行程。（記者龔玥╱攝影）
VTA元旦期間調整行程。（記者龔玥╱攝影）

為鼓勵安全慶祝並減少酒後駕車的風險，聖塔克拉拉谷交通管理局（VTA）將於除夕提供免費公共交通服務。從2024年12月31日晚8時至2025年1月1日淩晨5時，公共汽車和輕軌線路將對乘客免費開放。

同時，為滿足節日需求，VTA將在除夕夜延長部分線路的運營時間：

輕軌藍線的最後一班北行列車將於淩晨1時52分從Santa Teresa站發車，南行列車將於淩晨1時57分從Baypointe站發車。

輕軌綠線的北行列車的最後一班將於淩晨12時05分從Winchester出發。南行列車的最後一班將於淩晨12時42分從Old Ironsides站發車。

輕軌橙線提供更晚的服務，東行列車將於淩晨2時43分從Baypointe站發車，西行列車將於淩晨1時36分從Alum Rock站發車。

500號線路最後一輛向北行駛的巴士將於淩晨12時21分離開San Jose Diridon站，最後一輛向南行駛的巴士將於淩晨3時09分離開Berryessa站。

在新年前夕特別活動的同時，VTA的季節性歷史電車也將在新年前的周末運行。這輛古老的電車將在市民中心Civic Center站和San Jose Diridon站之間往返，每小時一班，運營時間為下午3時至晚上9時，乘坐同樣免費。

元旦當天，VTA將按照假日時間表運行。500號巴士線路繼續在San Jose Diridon、聖荷西市中心和Berryessa站之間提供清晨和深夜的運營。最後一班北行巴士將於晚上11時20離開San Jose Diridon，南行巴士的最後一班將於淩晨2時09從Berryessa站發車。

VTA提醒乘客提前規畫行程，以免延誤前往節日活動的時間。居民可通過VTA官網的旅行規畫工具獲取詳細資訊。

VTA官網表示：「新年是反思與感恩的時刻，我們很高興能為社區提供安全、便捷的交通服務。希望所有乘客在享受節日慶祝的同時，也能感受到旅行的便利與安心。」

聖荷西

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