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灣區11月職缺略增 半數以上在東灣 南灣和金山增幅落後

編譯組／綜合報導
灣區11月份的就業崗位略有增加，但其中一半以上在東灣，而科技重鎮南灣和舊金山都會區的就業崗位增幅遠遠落後。（取自Pexels）
灣區11月份的就業崗位略有增加，但其中一半以上在東灣，而科技重鎮南灣和舊金山都會區的就業崗位增幅遠遠落後。（取自Pexels）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，根據加州勞工部門的一份報告，灣區11月份的就業崗位略有增加，但其中一半以上在東灣，而科技重鎮南灣和舊金山都會區的就業崗位增幅遠遠落後。

灣區委員會經濟研究所（Bay Area Council Economic Institute）執行主任貝利薩里奧（Jeff Bellisario）說：「灣區在11月份增加了3000個工作崗位，但其中東灣就占了1900個。」

南灣的就業崗位總數沒有變化，而舊金山-聖馬刁地區上個月僅增加了600個就業崗位。

加州是全美失業率最高的地區之一，11月份新增就業崗位1.11萬個，全州失業率維持在5.4%。所有數字都根據季節性波動進行了調整。

儘管該州的就業人數有所增加，但信使報對EDD數據的評估表明，加州就業市場正在惡化。

從8月到11月，加州平均每月增加7900個就業崗位。但在此前的8個月中，即從2023年12月到 2024年7月，全州平均每月增加就業崗位2萬2100個。

與加州的低迷形成鮮明對比的是，灣區的就業市場似乎正在增強。

從8月到11月，灣區平均每月增加2500個就業崗位。而在此前的八個月中，灣區平均每月創造1400個就業崗位。但與疫情爆發前相比，灣區及其三個主要城市中心每年創造就業的速度仍然落後。

根據加州就業發展廳（EDD）的報告分析得出截至11月最近一年的就業崗位總數變化情況為：灣區12個月內增加了2萬1300個工作崗位，增幅為0.5%；東灣增加1萬900個工作崗位，增幅為0.9%；南灣增加6400個工作崗位，增幅為0.6%；舊金山-聖馬刁地區減少1800個工作崗位，降幅 0.2%。

根據Beacon Economics對EDD報告的評估，11月份灣區的科技公司削減了900個工作崗位，其中800個在南灣。這些數字已根據季節性變化進行了調整。

與冠狀病毒爆發前相比，加州的就業崗位增加了43萬8900個，增幅為2.5%。但灣區11月份的就業崗位比2020年2月少了4萬9600個，缺口達1.2%。

該地區幾乎所有的缺口都出現在舊金山都會區，技術人員裁員和公司離職使該地區遭受重創。灣區仍未從2023年大部分時間和2024年初的經濟低迷中完全甦醒過來。

就業 灣區 加州

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