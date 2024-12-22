童子賢：川普關稅戰 全球尋新秩序 矽谷科技業提前備貨

全球玉山科技協會理事長童子賢表示，川普課徵高關稅恐無法讓美國「發大財」，反而可能讓消費者受害，面對川普現在敵我不分的態度，全球都在尋找新秩序。（本報資料照片）

候任總統川普 頻打關稅 戰，讓不少矽谷的台灣廠商緊張，有些科技廠商也為了因應關稅戰即將到來，而提前做好備貨等準備。全球玉山科技協會理事長童子賢也對此表示，川普課徵高關稅恐無法讓美國「發大財」，反而可能讓消費者受害，面對川普現在敵我不分的態度，全球都在尋找新秩序。

川普即將就任，他日前宣布提高加拿大、墨西哥 關稅至25%，對中國加徵10%關稅。CNN曾分析，美國2023年前十大進口國逾半數在亞洲，新關稅戰中這些進口國皆首當其衝。根據統計，台灣也在美國進口國前五名，單年對美出口總額為762億美元，約占台灣整體出口總額的17.6%。

川普的關稅戰目前雖沒有明確指向台灣，不過由於川普最終希望提高所有進口產品的關稅，以縮小或消除貿易逆差，台灣還是很有可能被波及，或成為下一個被指定的目標，許多台廠都開始緊張，而提前開始準備因應明年初即將到來的全球貿易「混戰」。

川普即將就任，他日前宣布提高加拿大、墨西哥關稅至25%，對中國加徵10%關稅。（美聯社）

矽谷科技業務陳安潔說，以往年底公司都會跟著美國主流放聖誕、跨年長假，今年卻與以往不同，不僅提前準備明年才供貨的報價單，甚至也要做出各種可能遭受關稅戰波及的預備方案，所有人都在等川普真正實施關稅戰，才有辦法做出最好的因應準備。

不具名的台灣食品進口商也說，他有部分食品的生產製造國是中國大陸，原本毛利就不高，若再加上多出來的關稅10%，恐已沒有利潤，如果今年底前沒辦法將這批中國產品進口到美國，他打算就不賣這些產品了，以免貨物一到港就被加徵關稅，損失相當慘重。

童子賢也對本報記者表示，面對川普現在敵我不分，全球都在尋找新秩序，但川普應該要重新認識台灣、墨西哥、加拿大等貿易夥伴的重要性，才能制定出更合理的關稅政策，否則美國民眾也可能成為這波關稅大刀下的最大受害者。

童子賢分析，美國每年關稅僅貢獻整體財政收入的1.6%，即便是經濟高度仰賴國際貿易的台灣，一年的稅收也只有4.4%是來自關稅；即便美國把現有關稅增加一倍，也只能達到整體財政收入的3.2%，關稅怎可能讓美國政府發大財呢。

全球玉山科技協會理事長童子賢表示，川普課徵高關稅恐無法讓美國「發大財」，反而可能讓消費者受害，面對川普現在敵我不分的態度，全球都在尋找新秩序。（本報資料照片）

童子賢認為，川普成功地使用關稅打造全球產業鏈「中國加一（China+1）」的產線布局，是要誘導美國進口商減少商品自中國進口，從而抵制中國在經濟、軍事上的咄咄逼人，但這也彰顯他必須更重視對美國相當友善的貿易夥伴，例如台灣、加拿大、墨西哥、越南等。

但之前川普因選舉而砲火四射，把提高關稅的砲口也對準加拿大、墨西哥，甚至準備對準越南。童子賢說，感覺相當不可思議，因為這些政策盟友、對手關係都被搞混亂了，當然這些貿易政策矛盾之處，或許有許多是川普在選舉期間的選舉語言，希望川普執政後，回歸理性務實的一面。