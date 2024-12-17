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川普就職典禮 OpenAI執行長奧特曼捐款百萬元

編譯林思牧／綜合報導
OpenAI 執行長奧特曼他宣布給川普就職典禮捐贈100萬元。(路透)
OpenAI 執行長奧特曼他宣布給川普就職典禮捐贈100萬元。(路透)

OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）是舊金山民主黨市長當選人羅偉（Daniel Lurie）過渡團隊的成員，他宣布給川普就職典禮捐贈100萬元。

舊金山紀事報報導，奧爾特曼在一份書面聲明中表示：「川普總統將帶領美國進入人工智慧時代，我渴望支持他為確保美國保持領先而做出的努力。」

在奧特曼宣布捐款之前，已有報導稱亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）和臉書母公司元宇宙平台（Meta）執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）都為川普的就職典禮捐款100萬元，以緩和公司與即將上任政府之間的關係。

希望親近即將上任的政府而為總統就職典禮捐款的公司，史上並不少見。但川普曾批評大型科技公司，尤其是查克柏格和他的Meta。川普稱查克柏格具有左翼傾向（left-wing bent），甚至威脅要監禁他。

1月20日的新總統就職日期，也幾乎與一項禁止中國社交媒體網站TikTok在美國使用的法律同時發生。與奧特曼不同的是，查克柏格基本上沒有發表公開的政治言論，但這並沒有讓他脫離川普的視線。據報導感恩節前查克柏格曾在海湖莊園與川普共進晚餐，應該是希望緩和關係。

川普已任命另一位舊金山人物、創投家薩克斯(David Sacks)來監督人工智慧和加密貨幣政策。川普承諾允許不受限制的人工智慧開發，特別是用於軍事目的發展，以保持領先中國的地位。這與拜登對人工智慧監管的謹慎態度大不相同。

曾經支持自由主義的特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)在矽谷的川普支持者中處於領先地位，據報他為川普的競選帶來了2.5億元的進帳。馬斯克在法庭和公開場合與奧特曼和 OpenAI 不睦。

馬斯克和薩克斯是矽谷曾經支持歐巴馬人士的一部份，他們在今年把影響力和資金投入支持川普。副總統當選人范斯（J.D. Vance）曾經在舊金山擔任過風險投資家。

川普 查克柏格 奧特曼

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