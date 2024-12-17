獲贈400萬元 舊金山交響樂團與合唱團工會達協議

圖為舊金山交響樂團戴維斯音樂廳。(記者王子涵／攝影）

在經過數月激烈談判後，舊金山交響樂 團與代表合唱團的工會近日達成了為期兩年的臨時合同。據報導，一筆400萬元的巨額捐款成為勞資雙方和解的關鍵。

交響樂團董事會與美國音樂藝術家協會（AGMA）成員達成的協議，承諾在2024至25和2025至26樂季，保持現有薪酬水平。這將惠及32名有薪合唱團成員。合同預計將於本周由工會批准通過。

根據交響樂團方面的說法，舊金山交響樂團在8月1日得到一位匿名捐贈者的慷慨支持。該筆捐款專門用於合唱團的即時運營需求，及新成立的舊金山交響樂團合唱團捐贈基金，為該團體提供長期財務穩定。

「舊金山交響樂團的全體人員對這位捐贈者的非凡慷慨，及其對我們使命的信任深表感激。這讓我們能夠為社區帶來更加非凡的音樂體驗。」交響樂團執行長斯派維（Matthew Spivey）在聲明中說。

勞資爭議集中於薪資問題和合唱團預算 削減的提議。合唱團成員表示，多年來他們未曾獲得加薪，其薪資也未回到疫情前的水平。而當交響樂團提議削減合唱團80%的預算時，工會指出，這對於總預算高達8090萬元的組織來說是不合理的，尤其是合唱團在整體預算中的比例微不足道，且交響樂團的捐贈基金持續增長。但同時，交響樂團領導層強調自身陷入財務困難，預算赤字及藝術環境面臨的挑戰。

今年9月，緊張局勢達到頂點。合唱團成員進行了一場為期三天的罷工，迫使交響樂團取消了本樂季的開幕演出「威爾第安魂曲」。

在接下來的幾周內，合唱團成員繼續通過在演出前向觀眾分發傳單進行抗議。傳單要求提高薪資及在組織內進行公平的預算削減。

新的協議確保了32名專業的合唱團成員繼續保持，每季最多26場演出以及53場排練的工作。此外，合同還包括餐費補貼、服裝津貼和停車費報銷等條款，這些均是合唱團合同談判的一部分。

在另一項與演奏家的談判中，交響樂團將集體談判協議延長至2025年1月18日，維持所有現有條款，以便雙方在未來幾個月內有更多時間完成新合同的最終敲定。

AGMA談判委員會成員恩卡納西翁（Elliott Encarnación）在上周發給合唱團成員的電子郵件中表示，新協議拯救了合唱團。然而，他也指出，儘管取得了這一勝利，合唱團成員「在短期內仍應獲得更多」。

「我們為自己爭取到了時間和籌碼，來建立合唱團所需的財務和藝術保障，讓它能夠再蓬勃發展50年，」恩卡納西翁寫道，「但我們仍需為應對緊縮政策和對勞工的不信任付出努力。」

據舊金山紀事報報導，在400萬元的捐款中，有200萬元被指定用於合唱團捐贈基金。交響樂團領導層表示，這筆基金每年將產生約10萬元的支持，幫助緩解該團體未來的財務不確定性。

這筆捐款基金將同時接受更多慈善捐款，為其他捐贈者提供支持合唱團未來的機會。