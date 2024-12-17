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獲贈400萬元 舊金山交響樂團與合唱團工會達協議

記者王子涵／舊金山報導
圖為舊金山交響樂團戴維斯音樂廳。(記者王子涵／攝影）
圖為舊金山交響樂團戴維斯音樂廳。(記者王子涵／攝影）

在經過數月激烈談判後，舊金山交響樂團與代表合唱團的工會近日達成了為期兩年的臨時合同。據報導，一筆400萬元的巨額捐款成為勞資雙方和解的關鍵。

交響樂團董事會與美國音樂藝術家協會（AGMA）成員達成的協議，承諾在2024至25和2025至26樂季，保持現有薪酬水平。這將惠及32名有薪合唱團成員。合同預計將於本周由工會批准通過。

根據交響樂團方面的說法，舊金山交響樂團在8月1日得到一位匿名捐贈者的慷慨支持。該筆捐款專門用於合唱團的即時運營需求，及新成立的舊金山交響樂團合唱團捐贈基金，為該團體提供長期財務穩定。

「舊金山交響樂團的全體人員對這位捐贈者的非凡慷慨，及其對我們使命的信任深表感激。這讓我們能夠為社區帶來更加非凡的音樂體驗。」交響樂團執行長斯派維（Matthew Spivey）在聲明中說。

勞資爭議集中於薪資問題和合唱團預算削減的提議。合唱團成員表示，多年來他們未曾獲得加薪，其薪資也未回到疫情前的水平。而當交響樂團提議削減合唱團80%的預算時，工會指出，這對於總預算高達8090萬元的組織來說是不合理的，尤其是合唱團在整體預算中的比例微不足道，且交響樂團的捐贈基金持續增長。但同時，交響樂團領導層強調自身陷入財務困難，預算赤字及藝術環境面臨的挑戰。

今年9月，緊張局勢達到頂點。合唱團成員進行了一場為期三天的罷工，迫使交響樂團取消了本樂季的開幕演出「威爾第安魂曲」。

在接下來的幾周內，合唱團成員繼續通過在演出前向觀眾分發傳單進行抗議。傳單要求提高薪資及在組織內進行公平的預算削減。

新的協議確保了32名專業的合唱團成員繼續保持，每季最多26場演出以及53場排練的工作。此外，合同還包括餐費補貼、服裝津貼和停車費報銷等條款，這些均是合唱團合同談判的一部分。

在另一項與演奏家的談判中，交響樂團將集體談判協議延長至2025年1月18日，維持所有現有條款，以便雙方在未來幾個月內有更多時間完成新合同的最終敲定。

AGMA談判委員會成員恩卡納西翁（Elliott Encarnación）在上周發給合唱團成員的電子郵件中表示，新協議拯救了合唱團。然而，他也指出，儘管取得了這一勝利，合唱團成員「在短期內仍應獲得更多」。

「我們為自己爭取到了時間和籌碼，來建立合唱團所需的財務和藝術保障，讓它能夠再蓬勃發展50年，」恩卡納西翁寫道，「但我們仍需為應對緊縮政策和對勞工的不信任付出努力。」

據舊金山紀事報報導，在400萬元的捐款中，有200萬元被指定用於合唱團捐贈基金。交響樂團領導層表示，這筆基金每年將產生約10萬元的支持，幫助緩解該團體未來的財務不確定性。

這筆捐款基金將同時接受更多慈善捐款，為其他捐贈者提供支持合唱團未來的機會。

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