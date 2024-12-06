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陳小焱辦勝選派對 「第11區不會被錢買通」

記者王子涵／舊金山報導
第11區當選市議員陳小焱（左起）、現任市議員安世輝、候選人瓊斯。（記者王子涵╱攝影）
第11區當選市議員陳小焱（左起）、現任市議員安世輝、候選人瓊斯。（記者王子涵╱攝影）

舊金山第11區當選市議員陳小焱（Chyanne Chen）4日晚舉辦勝選派對，超過200名社區支持者前來慶祝。其競選團隊成員表示，陳小焱的勝選意味著第11區不會被金錢買通，這是屬於當地社區、工薪階級的真正勝利。

超過200名社區支持者前來慶祝。（記者王子涵╱攝影）
超過200名社區支持者前來慶祝。（記者王子涵╱攝影）

陳小焱與對手賴天宸（Michael Lai）的爭奪，持續到選舉日後的第二周才分出勝負，在第11區生活超24年的陳小焱最終以領先198票的微弱優勢獲勝，成為中國大陸第一代移民首個直選成功的舊金山市議員，創造歷史。

當天眾多華裔領袖也到場支持，包括州眾議員丁右立、前市議長余鼎昂、前第一區市議員馬兆光、中華總商會主席劉運方等。第11區現任市議員安世輝、市議長佩斯金、市議員華頌善等也到場表達祝賀。

陳小焱與陳詩敏兩名華裔女性市議員成功入選下任舊金山市議會，也預示著華裔政治代表的重新崛起。

支持者與現場主持人呼喊著：「是誰的街區？我們的街區！是誰的競選？我們的競選！誰是我們的市議員？陳小焱！」

一位西裔競選團隊成員表示，她希望陳小焱能夠休息幾天。因為在這之後的四年，是大家擼起袖子加油幹的時間。

她對陳小焱說：「在座的各位對你負責，你也要對我們負責。當你需要幫助時，我們是你需要找的人。參加這次競選是我的榮幸，我等不及在四年後再來一次。」

該區另一位市議員參選者瓊斯（Ernest “EJ” Jones）來到現場祝賀。他得到5441張首選票，在競選中位列第三名。據知情人士表示，得益於瓊斯和陳小焱長時間在當地社區的服務紀錄，依據舊金山優先選舉制，兩候選人成為彼此支持者中得票最高的次選候選人。

瓊斯是舊金山第四代居民，曾擔任安世輝的立法助理，長期服務於當地社區服務中心。陳小焱感謝瓊斯的信任，並願意與他合作，在未來共同服務社區。

陳小焱（左）表示參與競選的初衷，是認為社區的下一代、長者和工薪階層值得更好的生活...
陳小焱（左）表示參與競選的初衷，是認為社區的下一代、長者和工薪階層值得更好的生活。（記者王子涵╱攝影）

陳小焱表示，參與競選的初衷，是認為社區的下一代、長者和工薪階層值得更好的生活，成功勝選讓她有機會將社區和城市的真實需求，在市議會中得以發聲。

「我們是在慶祝未來四年旅程的開始，感謝大家的支持和信任。」陳小焱說。

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