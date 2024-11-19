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舊金山總醫院 運用AI助診斷中風風險

編譯組╱綜合報導
舊金山加大的醫生們對AI圖像分析程序進行了培訓，以便更準確地對下背部核磁共振成像檢查出的病症進行分級。（電視新聞截圖）
舊金山加大的醫生們對AI圖像分析程序進行了培訓，以便更準確地對下背部核磁共振成像檢查出的病症進行分級。（電視新聞截圖）

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，查克柏格舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital）的醫生，正在使用一種尖端的人工智慧AI）工具來分析醫療掃描，幫助他們診斷病人何時有中風風險。

這項與蒙洛公園市（Menlo Park）軟體公司 RapidAI 簽訂的合同為期五年。該軟體從去年開始使用，可以檢查 CT 掃描和核磁共振（MRI）成像。

RapidAI 稱，它使用的算法是在數百萬次掃描中訓練出來的，可以在掃描後幾分鐘內發現可疑的大血管堵塞，提示中風或動脈瘤的可能性增加。

舊金山市公共衛生局在上個月的一封電子郵件中承認，舊金山綜合醫院自2018年以來一直在使用人工智慧系統，「該系統可以審查CT掃描，並為正在評估可能發生中風的患者的臨床醫療人員提供診斷支持」。

RapidAI 之前名為 iSchemaView 公司，2020年更名。市政紀錄顯示，衛生局此前未與該公司有過業務往來。

今年早些時候的一項研究發現，在真實世界環境中，有中風影像閱讀經驗的臨床醫生仍能 「比 RapidAI 軟體更準確地 」診斷出閉塞。臨床醫生使用該工具是為了補充而不是取代他們的專業知識。

其他醫院系統也在使用這項技術：南卡羅來納醫科大學（Medical University of South Carolina）使用 RapidAI，據其網站稱，該軟體通過手機警報通知護理團隊，「可為中風和動脈瘤患者節省15到30分鐘的響應時間」。

聯邦退伍軍人事務部（U.S. Department of Veterans Affairs）也在使用該軟體的一個版本，該版本遵循特定的安全準則。

其他形式的人工智慧輔助圖像處理正在開發中，並處於高級研究階段。

舊金山加大（UCSF）的醫生們已經對人工智慧圖像分析程序進行了培訓，以便更準確地對下背部核磁共振成像檢查出的病症進行分級，例如椎間盤退化的程度或患者椎管狹窄的程度。

另一種軟體，即人工智慧驅動的醫生就診記錄，也正在被廣泛使用，儘管也曾遇到過挫折。

非營利性的凱薩醫療保健系統（Kaiser health care system）和沙特醫療集團（Sutter Health）今年都採用了名為 「Abridge AI 」的軟體，利用人工智慧監聽醫生和病人之間的會面。該軟體可以轉錄和總結就診過程中的談話內容，目的是節省醫生記筆記和填寫耗時病歷的時間。

研究人員發現，由OpenAI軟體提供支持的另一款名為WhisperAI的產品，有時也會編造大段文字。該軟體還可用於轉錄訪談、視頻字幕和其他應用。

AI 人工智慧 中風

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