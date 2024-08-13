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灣區可負擔住房200億元債券案 面臨多項訴訟

編譯林思牧／綜合報導
灣區房價高昂，11月選民將面臨可負擔住房200億元債券投票案。（記者江碩涵／攝影）
灣區房價高昂，11月選民將面臨可負擔住房200億元債券投票案。（記者江碩涵／攝影）

加州九個縣官員組成的「灣區住屋財政處」BAHFA (Bay Area Housing Finance Authority)，將把一個200億元的可負擔住房債券案放上11月選票，幾個反對該案的組織向法院提訴，指出不僅準備放在選票上的語言有誤導性偏差，而且連每年給納稅人帶來的負擔金額都有巨大偏差。

聖荷西信使報報導，灣區住房奇缺是大家有目共睹的，租屋居住者中，有23%是「背負沉重房租包袱」，數目有140萬人；還有3萬7000人根本無家可歸。州政府給灣區各縣市施壓，要求在2031年之前興建出44萬1000間住所，其中的一半以上必須是中低收入者可以負擔的。

BAHFA是為了這個目的組成的，200億元的債券預期可建出9萬間可負擔住房。擁有住宅或商業房地產的人，每10萬元的價值每年要繳18.98元。以140萬元的房地產為例，每年繳360元。200億元的債券，到2077年本利全部付清時，總還款是483億元。

反對該案的商業領袖與解放派人士，是請貝濟斯(Jason Bezis)為律師。BAHFA上個月授權的選票文字敘述，那個問題只有75個字長，反對者對其中的三分之一用字質疑。8月2日貝濟斯致函BAHFA，要求做許多項改變，因為現有的用字，有誤導選民偏向投贊成票的嫌疑。

更離譜的是，那些用語中估計每年納稅人負擔的金額是6億7000萬元，但反對者指出其實是每年9億1100萬元。這個金額是簡單的算術就可以算出的，相差如此之多怎麼可能？但BAHFA在8月8日開會時，檢討了這個數字，最後他們承認自己算錯了。但除了更正這個數字之外，沒有做其他的改變。

由解放派人士組成的卡托研究院(Cato Institute)，也反對債券案，它的州府政策分析師喬夫(Marc Joffe)指出，這些人連最基本的算術都搞不來，民眾難道會信任他們提出來的巨額興建案？加州各縣預計在10月7日把選票寄給選民。

另幾個反對的組織也提出訴訟，其中一個叫「200億個投不的理由」(20 BILLION Reasons to Vote No)，他們認為BAHFA缺乏有效運用債款的能力，興建住屋的成本會太高。

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