矽谷科技營圓滿落幕 學員滿載而歸

為期兩周的舊金山世界日報與台灣聯合報系有行旅聯合舉辦的矽谷科技營，在28日迎來最後一天的閉營式。（記者王子涵╱攝影）

為期兩周的舊金山世界日報 與台灣聯合報系有行旅聯合舉辦的矽谷 科技營，在28日迎來最後一天的閉營式。世界日報總經理李銘濱、Mindsall創始人Erik Zhu、Zoom硬件合作夥伴經理Constance Liu傾聽匯報演出，並在留學、職業發展等方面指導同學們進步方向。

李銘濱表示，非常感謝大家的配合，兩周的科技營行程非常圓滿，敬佩同學們努力學習的精神。「行萬里路，讀萬卷書，這便是矽谷科技營的意義。」

李銘濱表示，希望矽谷科技營能夠豐富同學們的暑期生活，了解國外的學習環境，在心底埋下種子，在未來發芽。他鼓勵同學們在校內準備功課的同時，多多參與社團活動、報名志工等，對於未來申請海外學校會有所幫助，參加矽谷科技營便是非常好的選擇和計畫。

李銘濱指出，不少同學對現場觀看舊金山巨人隊的棒球比賽，印象頗深。在現場感受北美體育氛圍的同時，享受美食，「如此的體驗是金錢買不到的東西。」最後，李銘濱祝願大家返回台灣後學業有成。

Erik Zhu表示，Mindsall與世報矽谷科技營的合作追溯到2009年，從七、八年前開始，他開始將AI、腦波科技等矽谷最前沿科技內容加入到課程體驗中。他表示，儘管一些科學理論讓學生感到生澀，但將最簡單的科學概念傳授給學生，在他們未來的學習中能有所迴響，是很有意義的事。「每一屆學生都會比上一屆更成熟、更有遠見。」

Erik Zhu說，「希望同學們在十年二十年後回想起這一段經歷，能夠把它作為人生中最積極拚搏階段的美好記憶。」

矽谷科技營20位營員在28日當晚搭乘航班返回台灣。