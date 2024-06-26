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舊金山首先禁用致癌消防裝備 議員提案擴展至全州範圍

記者王子涵／舊金山報導
癌症已經取代心臟病成為消防員的最大殺手。（舊金山消防員癌症預防基金會）
癌症已經取代心臟病成為消防員的最大殺手。（舊金山消防員癌症預防基金會）

隨著舊金山首創先河，將含有全氟辛基烷基物質（PFAS）的消防裝備全面禁用，曾為該市市議員，目前為加州眾議員的楊馳馬（Matt Haney）希望將該政策擴展至全州範圍。

楊馳馬提出「消防員癌症預防法」的提案，計畫禁止含有全氟烷基和多氟烷基的消防設備，以防止消防員受到致癌化學物的侵害。「20年前，心臟病是消防員最大的健康威脅。如今，癌症已經取代心臟病成為消防員的最大殺手。」楊馳馬說，「消防員每天在前線冒著生命危險應對緊急情況，照顧弱勢群體。我們有責任保護他們的生命健康，避免他們從防護設備上接觸到致癌化學物質。」

PFAS常存在於防火、防汙的產品中。儘管它早已在製造業中淘汰，但其有助於衣物抵抗易燃液體並有效抵抗高溫，因此PFAS物質幾乎出現在所有消防員的制服中。由於其無法分解的特性，使該物質幾乎可以永久性滯留在環境中，並有可能通過皮膚被人體吸收，影響包括生育能力、嬰兒體重下降、發育遲緩、以及癌症等，侵害消防人員健康。

舊金山已通過禁令，預計在2026年6月30日之前，全面為全市1400位消防員購買不含PFAS的新防護服。市消防員和培訓教官薩德（Magaly Saade）曾兩次患癌，被迫接受了放射治療和雙側乳腺切除的手術。她認為，作為一名有著26年經驗的消防員，其穿著的防護服和夾克因為其存在PFAS物質，可能導致她的疾病。

消防員癌症預防法得到包括加州職業消防員協會、舊金山消防員798工會、舊金山消防員癌症預防基金會等支持。

然而關於PFAS對消防員健康的確切影響仍在研究中，目前仍是未知數。消防員所接觸到的煙霧、石棉、柴油尾氣、和其他有害物質都可能成為致癌的因素。目前，還沒有廣泛可用的不含PFAS的防護服投入使用。自2月以來，11名市消防員一直在測試一款新的不含該物質的消防服，預計在今年夏天會發布初步結果。

新的提案將確保，一旦有穩定安全的替代品被研發出來後，就立即禁用含PFAS的防護裝備。此外，該法案還要求職業安全和健康標準委員會，在測試安全標準發布後的一年內修訂其法規，已符合最新的標準。

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