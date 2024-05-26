台球員穿自家球衣 招新血

來自灣區台灣棒球隊（Bay Area Formosan）的陳冠廷（後排左，Alex Chen）和朋友一起來參加舊金山台灣日活動那個。（記者劉先進╱攝影）

2024年舊金山 台灣日吸引4000位台灣僑胞參加。來自灣區 台灣棒球隊（Bay Area Formosan）的陳冠廷（Alex Chen），也是其中一位。他除了支持台灣活動，順便還有一個小目標，穿著自己球隊的球衣，在現場打「移動廣告牌」，希望招攬志同道合者，參加棒球隊比賽，「因為隊伍更新快，可能有人因為各種原因退出，需要新鮮血液。」

小時候，在外婆的影響下，陳冠廷就喜歡看棒球。有意思的是，外婆支持前兄弟象隊（今更名為中信兄弟）。而他本人支持前興農牛隊（如今是富邦悍將）。他打趣說，「和外婆討論棒球最讓人回憶，雖然支持不同球隊，但我不敢和外婆吵架，家裡她最大。」