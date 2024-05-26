台球員穿自家球衣 招新血
2024年舊金山台灣日吸引4000位台灣僑胞參加。來自灣區台灣棒球隊（Bay Area Formosan）的陳冠廷（Alex Chen），也是其中一位。他除了支持台灣活動，順便還有一個小目標，穿著自己球隊的球衣，在現場打「移動廣告牌」，希望招攬志同道合者，參加棒球隊比賽，「因為隊伍更新快，可能有人因為各種原因退出，需要新鮮血液。」
小時候，在外婆的影響下，陳冠廷就喜歡看棒球。有意思的是，外婆支持前兄弟象隊（今更名為中信兄弟）。而他本人支持前興農牛隊（如今是富邦悍將）。他打趣說，「和外婆討論棒球最讓人回憶，雖然支持不同球隊，但我不敢和外婆吵架，家裡她最大。」
此次是陳冠廷第二次來參加台灣日活動，希望齊心協力，傳遞台灣精神。但此行順帶有一個其他目的，就是希望能招攬新球員。他所在的灣區台灣棒球隊有近20人，一直參加南灣的木棒聯盟比賽，但戰績未有新突破，人員也面臨更新，有人可能退出不打，需要新人加入。去年台灣日活動，他就和10個朋友參加，當時穿著一身球隊球衣，在觀眾中頗為吸睛，居然有人主動詢問是否為在地的球隊，順利吸收這位新球員入隊。「今年適逢長周末，招募的團隊少一點，但我還是要穿球衣，做移動廣告牌，希望有用。」
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