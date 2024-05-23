史上最大最精密相機秘密離開舊金山 安抵智利山上

在史丹佛大學附近的SLAC國家加速器實驗室，是全球科學界超重量級的機構。 (谷歌地圖)

人類歷史上造出的最大、最精密相機，本月中旬秘密地離開舊金山 國際機場。如今這件寶貝已抵達智利的山上，科學界才公布了這個消息。這座耗資1億6800萬元的相機，將給天文學家提供浩瀚神秘宇宙的線索。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，這座相機是在蒙洛公園市(Menlo Park)的SLAC國家加速器實驗室(SLAC National Accelerator Laboratory)製造的。因為以哈衝突發生的示威事件，已經多次阻斷灣區 的交通要道，如果抗議者知道這座相機的行程，勢必用以大作文章，說不定這件花費20年造出的寶貝，會被那些亂黨劫走用作討價還價的「人質」(hostage)。

如今寶貝已安然抵達目的地，官方才宣佈了運送的過程。5月14日凌晨，一個裝著相機的貨櫃從SLAC出發，經過280公路到達機場，然後這架5.5呎高、10呎長、6250磅重的相機安穩地固定在一輛747包機上，飛行11個小時後到達智利首都聖地牙哥 (Santiago)。

但智利也有罷工示威的事件，卡車司機阻斷了首都附近的許多道路。為了保障相機可以用卡車安全的運到安地斯山脈的山麓，一個世界性的天文組織致電該國內政部長莫拉雷斯(Carolina Tohá Morales)，她呈請總統波利克(Gabriel Boric)下令出動警力護送通行。

由九輛卡車組成的車隊，5月16日從山腳下開始22哩的山路旅程，中午前後到達位於帕雄山(Cerro Pachón)的魯賓天文台(Rubin Observatory)。這座天文台是專為這座相機建造的，海拔高度8900呎。相機裡有189個脆弱的感光器、五個精密的濾光器，還有很多複雜的電子器材，空運、陸運的過程中任何一部分稍有閃失，就會功虧一簣。

專案經理查維斯藍(Travis Lange)指出，他在這個過程中受盡煎熬，就好比送自己疼愛的子女去念大學，一方面好興奮，一方面又怕得要死，幸好一切都順利完成，可以輕鬆的喘口氣了。

今年11月前後，相機會安裝在一個巨大望遠鏡的末端，就會開始對天空拍照。天文學家表示，宇宙之大令人驚嘆，人類仰觀我們的這個銀河系(galaxy)都已覺得不可思議，事實上這具相機一共可照到200億個銀河系。

科學家將把照到的照片連接起來，到時可以觀察到碰撞的恆星、行星和神秘的星際現象，包括黑能量(dark energy)和黑物質(dark matter)。天文學家估計，宇宙有2000億到2兆個銀河系。