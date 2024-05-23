金山驗屍官辦公室：推廣恢復治療 毒品過量死亡人數下降

在田德隆區試點的夜間遠程醫療計畫，已成功幫助數十人得到處方藥物或住院治療。（取自市府官網）

舊金山 驗屍官辦公室22日發布，舊金山因毒品 吸入過量死亡的人數出現連續下降的趨勢，這得益於全市推廣的毒品恢復治療服務。

舊金山4月份記錄了56個毒品過量的死亡案例，低於3月份的68例、2月份的63例和1月份的71例，比去年同期的71例也有所下降。對比去年同期，前四個月的死亡人數達到275例，而今年截至4月有258例。

2023年舊金山創下有紀錄以來，因毒品吸入過量死亡人數最多的一年，810人死亡，其中大部分案例與芬太尼有關，而年初出現的連續下降趨勢是自2018年以來的首次。

公共衛生局局長科爾法克斯（Dr. Grant Colfax）22日表示，儘管全國部分地區已經看到由芬太尼導致死亡的峰值，但在西海岸還沒有見到。「解決芬太尼成癮的唯一解決辦法就是治療和恢復。」科爾法克斯說。

州與市一級的立法者在積極減少成癮者獲取治療藥物的障礙，尤其是針對阿片類藥物成癮的藥物。

舊金山公共衛生局21日宣布，在田德隆區試點的夜間遠程醫療計畫，成功在實施後前四周內幫助55人得到處方藥物或住院治療。

該措施與當地庇護 所提供的醫療服務結合起來，能夠幫助陷入藥物成癮麻煩的人們及時獲得治療和支持。「他們接受治療的比例提高了三倍。」公共衛生局首席醫療官艾弗蘭德博士（Dr. Joanna Eveland）表示。

由Code Tenderloin運營的夜間護理團隊，在晚上7時至凌晨3時進行夜間外展活動，對感興趣接受藥物濫用治療的人們，聯繫醫生、庇護所或其他服務。「實際上，在半夜時段接受藥物治療的患者比例很高，在與醫生交談後，他們更願意接受治療並獲取處方。」科爾法克斯說。

除該計畫以外，公共衛生局與市議員麥德誠在本月提出立法，要求全市所有的藥房都要配備一種用於治療阿片類物質成癮與急、慢性疼痛的藥物丁丙諾啡。同時，州眾議員楊馳馬（Matt Haney）也在積極推動立法，允許患者更便捷得到一定劑量的美沙酮，以緩解戒斷導致疼痛、維持治療。