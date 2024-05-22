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力推Valencia街自行車道惹怨 近400人連署要求解雇交通局長

記者王子涵／舊金山報導
數百商家要求舊金山市長解雇市交通局長譚沐霖，因其具有爭議的交通改造工程。（本報檔案照）
數百商家要求舊金山市長解雇市交通局長譚沐霖，因其具有爭議的交通改造工程。（本報檔案照）

據報導，目前已有近400人要求舊金山市長布里德（London Breed）解雇市交通局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin），其中大部分反對者都是對Valencia街中央自行車道工程感到不滿，稱其導致顧客銳減、嚴重影響到街邊商戶的經營。

很多商家對Valencia街中央自行車道工程感到不滿，稱其導致顧客銳減、嚴重影響...
很多商家對Valencia街中央自行車道工程感到不滿，稱其導致顧客銳減、嚴重影響到街邊商戶的經營。（本報檔案照）

「我希望他辭職，他不屬於那個位置，他給這座城市帶來了災難。」Valencia街商業主、社區組織Vamanos發言人米拉尼（Sahar Milani）表示。

由該組織發起的情願書，已經徵集到600多個簽名，要求譚沐霖辭職。

米慎區的Valencia街是舊金山有名的商業街之一，去年為減少交通事故，交通局將自行車道由道路兩側移至雙向車道中間，方便騎者快速安全通行。然而一段時間後，街道兩旁的小商業則抱怨顧客銳減，生意受到影響。

商戶們向市政府提出索賠，稱中央車道不僅導致社區減少了70個停車位，更使得顧客更難前往商戶。

米拉尼曾絕食30天，抗議自行車道中置工程。「修建中央車道是因為城市想擺脫汽車，但同時他們也忘記了商家。」

部分店主曾表示，自行車道移到中間後，店裡的營業額下降了三成到四成。「不合常規的設計減少了街邊停車位，改變了交通流向。居民想臨時停下來，享受一杯咖啡的意願減少了。這條街幾乎沒有停車位，找車位要花上一個小時。」店主埃塔維爾（Eiad Eltawil）說，「這樣的交通設計對當地居民和小商業太不友好，即便是外賣取餐員也無法臨時停靠。」

市交通局對請願書的部分內容做出了回應：請願書的作者認為，行人和騎者的安全與繁榮的商業走廊是相互排斥的。我們不同意這種觀點。」

請願書還列出，譚沐霖主導的交通工程還影響到全市其他社區。

根據ABC 7新聞報道，譚沐霖曾在2013年被免去洛杉磯縣聖塔蒙尼卡市交通顧問的職位，因為該市官員發現他在網上的評論，稱「聖塔蒙尼卡的政治一直被NIMVY所主導，他們把對交通的恐懼作為限制發展的工具。」

2019年，在布里德要求前任交通局長辭職後，任命譚沐霖任市交通局局長。

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