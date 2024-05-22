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「Clipper II」系統有問題 BART、Muni新收費方式 上線日期延後

編譯林思牧╱綜合報導
Clipper II 的理想目標是讓乘客無接觸輕輕一晃付車資。 (立方公司網站)
Clipper II 的理想目標是讓乘客無接觸輕輕一晃付車資。 (立方公司網站)

大都會運輸委員會（MTC）於20日宣布令人失望的消息，原定今年夏季上線的新收費系統，已因重大阻礙無限期延後。MTC宣布消息的會議上，新系統的承包商竟然無一人列席接受質詢，令人懷疑承包商是否有棄職落跑的意圖。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，搭乘BART或Muni公車的乘客，原本期待今夏起可以用信用卡(credit card)或現金卡(debit card)來付車資。如今顯然還至少需要用Clipper card付車資半年。MTC指出，專案進度的新時程，至少要到9月以後才會發布。

MTC(Metropolitan Transportation Commission)是灣區許多縣市的運輸主管單位，多年來MTC的目標是讓各個輕軌、公車、渡輪等交通工具，乘客都可以用信用卡、現金卡在讀卡機上無接觸的輕輕一晃，就完成付費的程序。

新系統取名為Clipper II。在20日的會議上，MTC主管電子付費的官員萬斯汀(Jason Weinstein)表示，新系統的複雜程度比原先預期的高很多，今夏上線的可能性已經消失。新系統在春季開始試營運計畫(pilot program)，已經發現許多問題，在問題充分解決之前，下一階段的測試無法開始。

MTC發言人古德溫(John Goodwin)指出，在試營運計畫中，系統的後端的電腦處理(back-end)和前端的用戶介面(user interface)都出現狀況，以至於付費與行駛都受到延誤。

Clipper II的承包商是位於聖地牙哥的立方運輸系統公司(Cubic Transportation Systems)，但專案出現如此重大的問題，20日的會議中公司竟然沒有派人列席。灣區各地的運輸單位主管對這個現象十分警覺，這是極不負責任的作法，紀事報企圖跟立方公司聯繫，也沒有人接聽電話回答問題。

BART總經理鮑爾斯(Bob Powers)指出，這個專案是一個合夥關係，官方和承包商必須密切合作，專案才能有好的成果。如今主掌專案工作的包商竟然杳無聲息，明顯的是不顧夥伴關係。通常這類的專案，合約中都應該列有誤期、棄職等失職的懲罰條款，現在官員承受重大壓力，必須對承包商嚴加質問，否則如何向社會大眾交代？

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