通用汽車擁抱科技 山景城設中心

通用汽車GM山景城技術中心的位置 (谷歌地圖)

美國第一大車廠通用汽車GM (General Motors)在灣區的山景城(Mountain View)設立科技辦公室,期望在矽谷 的創新氣氛中得到靈感,讓GM的產品可以勝過競爭者的車種,GM執行長特別從底特律總公司到北加州主持開幕儀式。

聖荷西信使報(Mercury News)報導,這間位於1330 Terra Bella Avenue的辦公室,取名為「山景城技術中心」(Mountain View Technical Center),內部面積有5萬平方呎,目前有大約200名員工在這裡上班,包括軟件工程師、技術研發人員等。GM希望因為在矽谷設點,可以吸引到更高端的人才,提升產品的競爭力,包括傳統的汽油車、新潮的電動車 以及油電混和車。

GM執行長巴拉(Mary Barra)在致詞時指出,這間辦公室會是GM的科技中樞(tech hub)。公司原本在桑尼維爾(Sunnyvale)和巴洛阿圖(Palo Alto)已有小型辦公室,從5月初開始公司把各分散地點的員工集中到新辦公室上班。在開幕典禮中,主管介紹了從矽谷高科技公司網羅的高層管理,包括來自Adobe和Dropbox科技長才。

GM副總裁Baris Cetinok指出,底特律因為在汽車科技上的突飛猛進,原本是全球科技創新的中心,所以稱昔日的底特律為「原版的世界矽谷」(original Silicon Valley of the world)並不為過。如今汽車越來越高端化,可以說是「在輪子上的資訊中心」(information center on wheels)。

電動車在特斯拉的帶領下風行了十多年,最近消費者似乎對電動車已沒有太大興趣。北美洲通用車廠總裁Marissa West指出,公司的最終目標是「全電動未來」(all-electric future),最近公司會推出許多全新款的車種,包括六款內燃機引擎車種(internal combustion vehicles)和六款電動車種(electric vehicles)。