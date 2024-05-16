舊金山4年吸毒致死為新冠死亡2倍 團體：重開受監督毒品消費場所

自2020年1月以來，舊金山已有3026人死於意外吸毒過量，是COVID死亡人數1319人的兩倍多。（取自Pexabay）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，一些有名的成癮醫學醫生和減少傷害（harm-reduction）倡導者周二抨擊舊金山市對吸毒過量危機的應對措施，他們說這一危機造成的死亡人數是COVID-19疫情的兩倍，並敦促舊金山開設一個類似2022年底關閉的備受爭議的「田德隆中心」（Tenderloin Linkage Center）的受監督毒品 消費場所。

根據市政府的數據，自2020年1月以來，舊金山已有3026人死於意外吸毒過量，是COVID死亡人數1319人的兩倍多。

舊金山加大（UCSF）家庭與社區醫學教授、成癮問題研究員西卡羅尼（Dan Ciccarone）博士說：「3000起死亡事件是一個令人不安的事實，因為它凸顯了我們在藥物使用相關公共政策方面的3000處失誤，凸顯了我們沒有聽取公共政策專家和醫生的意見。」

西卡羅尼與毒癮治療機構 HealthRight 360 的領導人、減少傷害倡導者以及舊金山公設辯護律師辦公室（San Francisco Public Defender′s Office）的代表一起出席了在舊金山法醫辦公室（San Francisco Medical Examiner’s Office）外舉行的新聞發布會。

他們呼籲舊金山市改變應對用藥過量危機的方法，包括降低治療門檻、檢查毒品供應、重新開放類似 「田德隆中心」這樣的受監督毒品消費場所。該中心的工作人員扭轉了300起吸毒過量事件，幫助1000多人獲得住房或庇護所，但只有不到 1%的來訪者接受了心理健康或戒毒治療。

西卡羅尼稱該中心開了九個月就被關閉實在太可惜了，監督消費模式在蘇黎世（Zurich）以及澳洲 墨爾本（Melbourne Australia）都取得了成功。

在市長布里德（London Breed）的領導下，舊金山對吸毒問題採取了更加嚴厲的執法措施，增加了毒品逮捕人數，並通過了一項投票措施，要求福利金領取者接受毒品篩查和治療，以此作為領取現金補助的條件。

在周二的新聞發布會上，發言人表示，這些策略並無證據可循，也無法幫助那些與毒癮作鬥爭的人們，他們引用的研究表明，吸毒者在出獄後不久更有可能吸毒過量，因為他們的耐受力下降了。

HealthRight 360 政策副總裁麥考伊（Gary McCoy）說：「污名化、邊緣化和政治化仍然是我們應對毒品問題的威脅。事實證明，不以科學和研究為基礎的藥物應對措施不斷升級，加劇了吸毒過量死亡的情況。」