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布里德「一理由」 宣布退出首次市長候選人辯論

編譯廖宜怡／綜合報導
布里德宣布退出下周一由TogetherSF Action策畫的舊金山市長候選人辯論會。（電視新聞截圖）
布里德宣布退出下周一由TogetherSF Action策畫的舊金山市長候選人辯論會。（電視新聞截圖）

舊金山市長布里德（London Breed）14日宣布退出本屆市長候選人首次公開辯論會，理由是擔心籌畫這次辯論會的團體與一位競爭對手的關係過於密切。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，布里德發出聲明表示，她不會參加溫和派組織TogetherSF Action於下周一（20日）舉辦的市長候選人辯論會，理由是TogetherSF Action與其對手麥法恩（Mark Farrell）的競選活動之間，存在「許多令人不安的關係」。

布里德原本預定與麥法恩、丹尼爾羅偉（Daniel Lurie）和安世輝（Ahsha Safaí）等市長候選人進行首場辯論，另一位候選人市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）則一早已選擇不參與。取而代之，布里德和佩斯金下周一將出席在公民參與空間Manny's舉行的論壇。

除了質疑多家媒體報導過的麥法恩與TogetherSF Action的關係，布里德14日還表示，TogetherSF Action的辯論會策畫過程「混亂無章」。

布里德說：「混亂造成的干擾已經達到令人無法接受的程度，而且使辯論會被冠上無法修復的汙名。一場受到某項競選活動精心策畫或不當影響的辯論，將無法使公眾受益。」

布里德退出辯論的決定，對TogetherSF Action而言是一大打擊。作為舊金山政治權力參與者，TogetherSF Action的形象在過去幾年中不斷提升。這個團體最近放棄了繼續支持11月選舉中一項賦予市長權力的提案。

仍將參與辯論的麥法恩發出聲明說：「這充份說明，除非是在能完全掌控局面的情況下，否則政治候選人不會願意與對手正面交鋒。」

安世輝的競選顧問詹森（Derek Jansen）表示，安世輝也將按照計畫參與辯論。安世輝在聲明中說：「真正關心這座城市毒品危機、官員貪腐、領導失敗的人，不會只在方便的時候出現，在遭遇困難時同樣會挺身而出。」

TogetherSF Action因為與麥法恩關係密切受到外界高度關注，這個團體多名前成員目前都為麥法恩工作，包括其競選經理。TogetherSF Action領導人卡妮許卡‧鄭（Kanishka Cheng，音譯）曾經為麥法恩和布里德工作過。

卡妮許卡‧鄭說：「很不幸，市長退出了辯論，她選擇與另一位長期從政的候選人結盟。我們遺憾的是，她和佩斯金試圖玷汙TogetherSF Action的名譽，而非向我們的會員和所有選民解釋，為什麼該相信他們在接下來四年會好好治理這座城市。」

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