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北加聖荷西、屋崙遊客人數激增 舊金山持續低迷

編譯組／綜合報導
多倫多大學城市學院最新發布的一份報告顯示，聖荷西市中心的遊客數量激增，屋崙的遊客數量也出現了大幅增長，而舊金山則持續低迷。（電視新聞截圖）
多倫多大學城市學院最新發布的一份報告顯示，聖荷西市中心的遊客數量激增，屋崙的遊客數量也出現了大幅增長，而舊金山則持續低迷。（電視新聞截圖）

據「信使報」（Mercury News）報導，去年聖荷西市中心的遊客數量激增，與灣區新冠病毒疫情後令人沮喪的經濟趨勢形成了鮮明對比，屋崙遊客數量也出現了大幅增長，而舊金山則持續低迷。

多倫多大學（University of Toronto）城市學院（School of Cities）最新發布的一份報告顯示，聖荷西市中心的訪問量躍升了28.2%，在北美排名第八；截至3月份的12個月期間，屋崙市中心的訪問量增長了20.6%，在接受調查的城市中排名第16位。

但舊金山的遊客活動卻減少了21.6%，加深了人們對困擾舊金山市中心的「厄運循環」（doom loop）的看法。報告指出，舊金山表現是所有城市中最差的，可歸因於市中心零售業外流、犯罪問題、辦公樓和酒店被法拍（foreclosure）以及辦公樓空置率飆升至創紀錄的水平。

與新冠疫情有關的企業停產，對灣區和加州經濟造成的破壞正在逐漸消退，有助於刺激聖荷西和加州其他地方的企業成長。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）說，訪問聖荷西市中心的人數增加的部分原因，可能是灣區最大的城市核心湧現出一系列獨特的企業，很多企業家願意再次冒險。此外，馬漢針對市中心遊民及犯罪問題採取的行動，在城市清潔和安全方面也帶來了明顯的變化。

聖荷西經濟智囊團「聯合投資」（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）表示，聖荷西的聲譽沒有受到舊金山那樣的打擊，最新民意調查顯示，許多人不願意光顧舊金山的市中心，人們認為聖荷西更乾淨、安全，而且更容易到達。

聖荷西市中心正在出現反彈，所有的餐飲業都遠超過了疫情前的水準，更多的娛樂場所也將陸續開業。

與此同時，屋崙市中心的一些熱點地區活動也在增加。

報告顯示，聖荷西、屋崙、洛杉磯、聖地牙哥和加州其他城市的活動增幅高於全國總體趨勢。報告指出：「總體而言，一年來變化率的中位數為9.3%，這意味著美國和加拿大最大都市的市中心中位數正在逐漸增加。有50個市中心處於上升軌道，只有14個呈下降趨勢。」

2023年10月發布的一份報告顯示，聖荷西是經濟恢復最強勁的城市之一。截至2023年10月，聖荷西市中心的遊覽活動已恢復到疫情前的96%，在全美排名第三。

聖荷西 舊金山 疫情

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