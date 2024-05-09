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灣區將現逾80℉高溫 內陸可能超過90℉

編譯組／綜合報導
灣區未來幾天將出現超過80℉高溫，內陸地區可能達到90℉。（電視新聞截圖）
灣區未來幾天將出現超過80℉高溫，內陸地區可能達到90℉。（電視新聞截圖）

據「信使報」（Mercury News）報導，繼上周末寒冷的春季風暴之後，大自然又將給灣區帶來幾天反常的高溫天氣。

國家氣象局（National Weather Service）預測，灣區各地的氣溫將比往年同期更高，東灣內陸地區和聖荷西的天氣尤其溫暖。

國家氣象局氣象學家洪岱爾（Dial Hoang，音譯）說：「現在，我們預計氣溫將比每年這個季節的平均氣溫高出10℉到15℉左右。」

炎熱從周三（8日）開始，聖荷西地區的氣溫接近80℉。預計周四（9日）和周五（10日）市區氣溫將達到80℉左右，炎熱的天氣將持續到周六（11日），周日（12日）和周一（13日）才會開始轉涼。

洪岱爾說：「如果預測屬實，周四將是今年聖荷西最熱的一天。」

在東灣，預計屋崙在本周末前一直保持在80多℉。氣象學家預測，隨著周末陸上氣流的恢復，氣溫將出現 「更顯著 」的下降。

在內陸地區，高溫天氣預計將比海灣其他地區持續更長時間，一直持續到下周初。周四和周五，康柯德（Concord）和利佛摩（Livermore）附近地區的氣溫將達到80℉以上，並可能接近90℉。

半島地區的德利市（Daly City）和巴洛阿圖（Palo Alto）附近氣溫將在80℉上下，而半月灣（Half Moon Bay）附近的西海岸氣溫預計在70℉左右。預計下周氣溫將明顯降低，東部地區氣溫將在60℉至70℉，太平洋沿岸地區氣溫將在60℉以下。

這些氣溫與灣區往常的春季天氣不同，氣象專家宣布東灣和南灣的內陸地區有輕度到中度的高溫風險。老年人和孕婦等易感人群應採取預防措施，如保持水分充足、減少戶外活動時間以及盡可能待在陰涼處。洪岱爾補充說，人們不應將任何人或寵物留在高溫的汽車內無人看管。

高溫 灣區 聖荷西

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