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谷歌租約到期 明年退出舊金山One Market Plaza

記者王子涵／舊金山報導
長期以來，One Market Plaza大樓的租金一直是全市最高的。(取自Wikipedia）
長期以來，One Market Plaza大樓的租金一直是全市最高的。(取自Wikipedia）

谷歌發言人7日證實，公司將在明年4月租約到期後，退出位於舊金山市中心One Market Plaza的辦公室。該辦公室占地30萬平方英呎，能夠將整個舊金山灣盡收眼底。這也是自Visa退出、搬入Mission Rock公園後，又有一家退出這座建築群的公司。

疫情後，谷歌採取靈活的辦公方式，大部分公司員工很少前往辦公室辦公。

One Market Plaza是舊金山占地最大的商業地產之一，共160萬平方呎，擁有兩座高層辦公樓，和一座11層高的附屬辦公樓，是市中心地標性建築之一。

發言人拉蒙特（Ryan Lamont）表示，該公司將搬出One Market Plaza的Spear大樓，但會繼續租用面積較小的Landmark大廈，但不確定會繼續租用多久。

拉蒙特表示，公司會專注高效地投資房地產，以滿足員工混合型工作需求，公司將致力於舊金山的長期發展。

房地產專業人士表示，谷歌計畫將大部分業務遷至Spear街345號，此前公司已經租用了約40萬平方呎的辦公空間，谷歌很有可能在明年租約到期後續約。

此前，電影製作公司Paramount和投資管理公司Blackstone續租One Market Plaza的辦公空間，租期延長了三年，租金高達1.25億元。

長期以來，該辦公空間的租金一直是全市最高的，儘管舊金山市中心的空置率達到了歷史最高的36%，但該大廈的實際租金依舊比其他辦公樓高出約20%。這裡的租客包括Visa、Autodesk、花旗銀行等知名公司，占用率為92.5%。

舊金山 谷歌 租金

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