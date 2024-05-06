海灣大橋新版燈光秀 明年3月重現璀璨

海灣大橋點燈後替城市增添了更多光彩。圖是初版的海灣燈光秀 。(取材自光明組織官網)

連接舊金山 和屋崙的海灣大橋(Bay Bridge)過去15個月黯然無光，海灣燈光秀(Bay Lights)令許多灣區 居民與遊客想念。非營利組織「光明」(Illuminate)宣布，已籌到1100萬元，更新更好的燈光秀預計在明年3月舉行亮燈儀式。

海灣大橋灰暗的色調，跟它西北部近鄰金門大橋 的鮮紅艷麗一比，明顯相形失色。大約11年前光明組織創出海灣燈光秀，掛在300條橋纜上的2萬5000盞LED發光二極體燈，在夜裡綻放光明，千變萬化的圖案，讓它成為多采多姿的夜半美人，與金門大橋各有千秋。

可惜LED燈在經歷十年的風霜以後，有些燈不再發光，而維修又很費錢費功夫，光明組織決定不再展現破綻百出的燈光秀，於2023年3月上旬熄燈。創辦人戴維斯(Ben Davis)那時承諾，如果能籌到1100萬元，會推出一個更棒的燈光秀。無奈籌款的步調比預期慢，過去15個月灣區居民越來越思念燈光秀。

維阿里奧(Leo Villareal)是設計初版燈光秀的藝術家，他正在動腦設計新的燈光秀。他指出，新版取名為「海灣燈光360」(Bay Lights 360)，一共有4萬6000盞LED燈，也就是比舊版多了將近一倍，而且這次使用的是高品質的燈，應該可以維持更多年。

初版所安排出的設計，主要是讓舊金山北區與馬連縣的人欣賞。維阿里奧指出，新版所展現的抽象、波浪狀的燈光秀，連舊金山南區和東灣的人也可以看到。新版的LED燈是由愛阿華州的慕斯柯燈廠(Musco Lighting)為這個專案量身訂做的，當一盞燈故障時，同一串上的其他燈還是能發光，不會一整條全部失明。

負責新版裝設的工程師夏米爾查伊(Saeed Shahmirzai)指出，拆除舊燈的工作會在今年9月開始，在拆舊燈、裝新燈期間，海灣大橋夜裡會有部分線道關閉。新燈預計會在年底前裝完，接著是兩個月的測試，然後在明年3月舉行盛大的亮燈儀式。

戴維斯注重節約與環保，他知道政府目前財務拮据，所以沒有去申請公款。捐款襄助盛舉的名人包括WhatsApp創始人寇姆(Jan Koum)，WordPress創始人穆倫威格(Matt Mullenweg)以及許多位慈善家。讓捐款終於衝破1100萬元大關的，是班佛德夫婦(Roger and Adrienne Bamford)所捐的20萬元。