布里德、殷嘉立參加日落區華社活動

市議員殷嘉立發言。（記者楊逸辰/攝影）

日落區中華文化區（The Sunset Chinese Cultural District）與第四區青少年和家庭網路（the District 4 Youth and Families Network）及華美學校（Wah Mei）合作，5月4日下午在塔拉瓦爾街道（Taraval）舉辦Parkside社區博覽會，舊金山 市長布里德、市議員殷嘉立皆出席活動。

活動恰逢美國亞裔 月（API Heritage Month），主辦單位宣布日落區的兩個新資源，第一個是日落區社區服務資源指南，第二個則是揭幕一幅名為「塔拉瓦爾人民」（People of Taraval）的社區壁畫。

資源指南是由第四區青少年和家庭網路提出，為日落居民提供社區服務的雙語數位資源，這也是他們「Sunset Forward 社區需求評估」工作的延續，詳細內容可至日落區中華文化區網站www.sfsccd.org上查看。

「塔拉瓦爾人民」是日落區中華文化區主導的驅動社區的壁畫，逾1,000名塔拉瓦爾街道的居民、商人和遊客就「安全對您意味著什麼？」這個問題提供了不少想法，雙牆壁畫公司（Twin Walls Mural Company）當地藝術家Elaine Chu和Marina Perez-Wong聽取了這些想法，畫出與社區同價值觀的設計。

布里德表示，過去幾年，日落區的塔拉瓦爾街道上有許多一直在進行的建築工程，對這裡的居民來說造成不便和挑戰，如今她保證，這些工程將在幾個月內在預定的預算 內準時收工。她感謝殷嘉立，因為是他將這些困難帶到了她的眼前，告訴她商家們因為這些工程遭遇了利潤的損失，如今問題即將解決，市府堅持為商家們帶去支持。她表示自己將和他繼續攜手工作為商家們帶來更多的投資和補助。

她同時讚揚了身後的壁畫，「這幅壁畫代表了安全，代表了社區，代表了友誼。今日我們在這裡的慶祝活動就是這幅壁畫所展現的。」