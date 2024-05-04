為宣洩傷痛 灣區高中生貼大學拒絕通知書掀議

「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，對於許多高中生來說，進入頂尖大學的壓力無疑是巨大的。灣區 一些最負盛名的公立和私立高中的學生們決定反擊這種壓力。他們在學校公開張貼自己的大學拒絕通知書，表示這是一種悲傷情緒的宣洩，同時也承認，被拒是生活中正常的一部分。

但是，並不是所有昂貴的私立學校或富裕的公立學校 的管理者，都支持在布告欄上張貼幾十甚至上百封大學拒絕通知書的想法。從某種程度上來說，這些牆壁與這些大學預科學校希望塑造的精英形象截然相反。但是，這也凸顯了大學申請過程的壓力越來越大，風險越來越高，以及學生們是如何在其中尋找動力的。

雖然對於焦慮的家長和學校管理者來說，這些拒信牆可能會讓他們感到威脅，但 「Never Enough」（永遠不夠）一書作者華萊士（Jenny Wallace）說，這些圍牆是一種健康的解毒劑，可以避免把孩子逼得太緊而造成的破壞性影響。

通過她的研究和對數百名年輕人的採訪，她也看到了「最健康的奮鬥者」，這些孩子覺得他們的價值並不取決於大學的品牌或成績，不被自己的成功所定義，也不被自己的失敗所定義。相反，他們有一種 「無條件的深層價值感」。

在Burlingame高中，高三學生Arda Inegol在秋季申請了29所大學，其中包括美國的一些頂尖大學，他希望自己 4.33的平均績點、出色的課外活動和體育鍛鍊能讓他在今年春季獲得大批錄取通知書。

但最終他收到了13封拒絕通知書，11份錄取通知書和5份等候名單。一周前，作為校報經理的Arda寫了一篇專欄，要求建立拒信牆。

他寫道：「對於許多努力學習的高三學生來說，很難面對這樣一個事實：儘管他們花了數百個小時做志願者和學習，但他們夢想的大學卻可以只用一句話就將他們拒之門外。這似乎很不公平。」

他說：「簡單地說，那些艱難的時刻並不是白費的。回首往事，他們不應該感到遺憾，應該為自己的所作所為感到自豪和成就感，而不是為自己本可以做到的事情感到遺憾和成就感。」

Arda將於秋季前往萊斯大學（Rice University），「一旦整個過程結束，你就會意識到這是多麼愚蠢，沒有哪所大學能決定你是誰，」他說，「最終你會進入一所適合你的學校。我很高興我最終會去哪裡。」