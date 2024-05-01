布里德提出發債券 籌3.6億改善基建 有望11月選舉公投

舊金山市府提案發行債券，用於城市基礎建設。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德4月30日提出3億6000萬元債券 發行提案，為城市不同的基建項目募資，包括翻修醫院和改善公共交通站，並將提案於今年11月交給選民投票 決定。

債券發行提案中1億6700萬元，將用於翻修市總醫院和Laguna Honda醫院。同一筆資金也會修繕和擴建有數十年歷史、位於百老匯與美臣街(Mason Street)的華埠 公共衛生站。

另外7000萬元將用於維修道路，5000萬元用於收購或翻修收容所安置無家者。 市府計畫，投資2500萬元全面改造卡斯楚站(Castro Muni station)，維修Powell捷運站哈利迪廣場(Hallidie Plaza)的電梯和加強其他設施。

布里德辦公室表示，債券不會導致漲稅，稅金將維持目前水準。 今年3月的初選中，選民通過了3億元可負擔房屋債券。選民曾在2022年6月投票否決了4億元改善交通債券。

布里德強調，債券將投資重要基建項目，同時創造工作機會。 市長辦公室回應表示，提案獲資金規畫委員會通過後，數周後提交市議會。 若提案要列入11月5日的選票上，需獲八位市議員支持，通過形成立法需獲得三分之二選民投票。

目前提案獲得諸多社區組織支持，社區青年中心(CYC)行政主任溫靜婷(Sarah Wan)表示，翻修華埠衛生站有助為華裔社群提供基本健康服務。

也有民眾反對發行債券，並表示，目前當務之際不是發行債券稿基礎建設，而是公共安全導致全球遊客不敢回歸，小商業沒有復甦的機會。以及物價過度上漲，使得基礎勞工無法在 舊金山本地生存。