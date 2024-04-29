應對氣候危機 丁右立辦體驗活動倡導青少年騎行

加州眾議員丁右立倡導青少年騎行，以應對氣候危機。（記者李怡╱攝影）

代表舊金山 的加州 眾議員丁右立（Phil Ting），28日在救濟山日落區的Giannini 中學舉辦了青少年騎行體驗活動。內容有專業人士教授騎行安全、自行車調試、贈送免費頭盔等，吸引近百家庭參與，共同慶祝一年一度的地球州和舊金山騎行周。

丁右立倡導青少年騎行，以應對氣候危機。（記者李怡╱攝影）

早在今年初，丁右立公布了加州眾議會AB 2669法案，即對行人和騎行單車者免收過橋費的提案，以確保步行或騎行者在通行全州的橋樑時免費，以此鼓勵民眾的運動和健康生活。

丁右立表示：「全加州數十年推廣健康生活方式，無碳交通以應對氣候危機。我們必須保持已取得的進展，並立法以確保每個人都可以免費騎自行車，鼓勵更多民眾減少開車，更多戶外徒步騎行。」

據統計，每天有多達 1萬名行人和 6000名單車騎手通行金門大橋。非機動車輛通行不收費，反映了加州對促進永續性的出行方式的支持。 加州所有八座收費橋均位於灣區 。 AB 2669將適用於有自行車，行人通道的六座州屬橋樑，包括金門大橋，舊金山-屋崙海灣大橋在內的灣區六座橋樑都將施行AB 2669法案。

活動當天，丁右立還宣布加州州府向Arguello Quick Build騎行組織撥款120萬元，用於發展自行車安全項目，並向青年中心青少年騎行項目（YMCA YBike）撥款100萬元，用於為青少年和家庭提供自行車可用性、維護和安全教育等服務。

YBike組織表示，感謝丁右立議員提供資金來幫助維持和發展青少年騎行計畫。 這個組織為舊金山各個地區的學生和家庭提供服務。Giannini中學被選為今年自行車展體驗活動的舉辦地，因為這所學校在丁右立於2019年倡導的500萬元加州資金資助下，完成了校內設備的升級工程。