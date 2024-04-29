我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美空汙最嚴重前5名 南加占了4城

NBA／太陽遭淘汰 布克、KD合轟82分無用 灰狼4戰橫掃晉級

應對氣候危機 丁右立辦體驗活動倡導青少年騎行

記者李怡／舊金山報導
加州眾議員丁右立倡導青少年騎行，以應對氣候危機。（記者李怡╱攝影）
加州眾議員丁右立倡導青少年騎行，以應對氣候危機。（記者李怡╱攝影）

代表舊金山加州眾議員丁右立（Phil Ting），28日在救濟山日落區的Giannini 中學舉辦了青少年騎行體驗活動。內容有專業人士教授騎行安全、自行車調試、贈送免費頭盔等，吸引近百家庭參與，共同慶祝一年一度的地球州和舊金山騎行周。

丁右立倡導青少年騎行，以應對氣候危機。（記者李怡╱攝影）
丁右立倡導青少年騎行，以應對氣候危機。（記者李怡╱攝影）

早在今年初，丁右立公布了加州眾議會AB 2669法案，即對行人和騎行單車者免收過橋費的提案，以確保步行或騎行者在通行全州的橋樑時免費，以此鼓勵民眾的運動和健康生活。

丁右立表示：「全加州數十年推廣健康生活方式，無碳交通以應對氣候危機。我們必須保持已取得的進展，並立法以確保每個人都可以免費騎自行車，鼓勵更多民眾減少開車，更多戶外徒步騎行。」

據統計，每天有多達 1萬名行人和 6000名單車騎手通行金門大橋。非機動車輛通行不收費，反映了加州對促進永續性的出行方式的支持。 加州所有八座收費橋均位於灣區。 AB 2669將適用於有自行車，行人通道的六座州屬橋樑，包括金門大橋，舊金山-屋崙海灣大橋在內的灣區六座橋樑都將施行AB 2669法案。

活動當天，丁右立還宣布加州州府向Arguello Quick Build騎行組織撥款120萬元，用於發展自行車安全項目，並向青年中心青少年騎行項目（YMCA YBike）撥款100萬元，用於為青少年和家庭提供自行車可用性、維護和安全教育等服務。

YBike組織表示，感謝丁右立議員提供資金來幫助維持和發展青少年騎行計畫。 這個組織為舊金山各個地區的學生和家庭提供服務。Giannini中學被選為今年自行車展體驗活動的舉辦地，因為這所學校在丁右立於2019年倡導的500萬元加州資金資助下，完成了校內設備的升級工程。

加州 舊金山 灣區

上一則

SLACK創辦人16歲女兒尋獲 同行26歲男被控「綁架兒童」

下一則

舊金山市議員陳詩敏表彰四華裔 「不懼困難為社區服務」

延伸閱讀

裘莉傳因布萊德彼特 對男人怕怕 打算從加州搬到紐約

裘莉傳因布萊德彼特 對男人怕怕 打算從加州搬到紐約
舊金山中國遊客人數仍未復甦 1原因是關鍵

舊金山中國遊客人數仍未復甦 1原因是關鍵
加州FAIR計畫費率 將大幅調漲

加州FAIR計畫費率 將大幅調漲
雨水太多…灣區野花綻開量輸去年 依然美不勝收

雨水太多…灣區野花綻開量輸去年 依然美不勝收
全國最難負擔房價 前20城在加州

全國最難負擔房價 前20城在加州

熱門新聞

若作為一名租戶，住在矽谷中心桑尼維爾，生活品質可能比加州任何其他地方更好。圖為桑尼維爾的Google辦公大樓。 (本報檔案照)

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

2024-04-22 02:15
矽谷高收入高就業率的光鮮外表下，可能隱藏著一場生活成本失控的危機。(Karolina Grabowska/Pexels)

矽谷生活成本高 潛藏失控危機 華人自嘲「灣區喘氣都要錢」

2024-04-24 16:23
1950 Cowper Street在房產經紀網站Redfin上的估值已經上升到3223萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

2024-04-25 02:17
舊金山中國遊客人數至今尚未復甦，官員稱，這與兩地間直飛航班數量仍遠低於疫情有關。（取自Pexels）

舊金山中國遊客人數仍未復甦 1原因是關鍵

2024-04-28 02:20
帕薩迪納放射科醫師帕特爾去年1月駕駛特斯拉載妻子與兩個孩子衝下聖馬刁縣懸崖。(圖：取自聖馬刁縣警長辦公室臉書)

心理學家：車載妻小衝下懸崖加州醫師 當時正精神病發作

2024-04-25 15:38
YouTube前執行長沃伊斯基夫妻與他們已故的兒子馬可(中)。(取自Facebook@Esther Wojcicki)

YouTube前CEO之子猝逝 警：用藥過量致死

2024-04-25 13:53

超人氣

更多 >
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽
最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消

最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消