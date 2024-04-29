舊金山日本城和平廣場翻新工程 啟動

日本城在1940年代達到頂峰，超過5200名日本裔居民生活在20個街區大小的社區中，200多家小商業經營，是舊金山最活躍的亞裔社區之一。（記者王子涵╱攝影）

始建於1960年代的舊金山日本 城和平廣場，日昨舊金山市長布里德（London Breed）、前聯邦眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）的主持下，正式開啟為期兩年的翻新工程。

佩洛西表示，和平廣場是日本城的核心，吸引遊客、支持本地小商業，分享日本的遺產、歷史和文化。(舊金山公園局提供）

舊金山日本城曾在1940年代達到頂峰，超過5200名日本裔居民生活在20個街區大小的社區中，200多家小商業經營，是舊金山最活躍的亞裔社區之一。受到第二次世界大戰影響，大部分日本裔居民被迫遷出社區，受到軍事管制。戰後的1950年，當地社區的日本裔人口僅剩下原先十分之一規模。

和平廣場翻新工程將包括對廣場進行防水處理，防止雨水漏到下方的日本城中心停車場。(舊金山公園局提供）

日本城中心的和平廣場占地3.2萬平方呎，每年在這裡都會舉辦北加州 最大的櫻花節、日本町街頭市集等大型活動。廣場中央標誌性的和平佛塔，是1968年舊金山姐妹城市大阪捐贈的。

翻新工作共得到900萬元的撥款，其中有來自於佩洛西通過美國住房和城市發展部的300萬撥款，和加州眾議員、州預算委員會主席丁右立（Phil Ting）通過加州自然資源署撥款的600萬元。

布里德27日表示，翻新項目是為了投資於社區，不僅是投資當下，更是未來幾代人。「像舊金山一樣，日本城的和平廣場被重新塑造為一個慶祝豐富文化歷史並歡迎世界各地遊客的空間。我要感謝佩洛西的領導，確保舊金山繼續作為文化發展的燈塔。」

佩洛西表示，和平廣場是日本城的核心，吸引遊客、支持本地小商業，分享日本的遺產、歷史和文化。「我為能夠協助提供300萬元的聯邦社區撥款而感到自豪，這樣我們就能確保它成為我們城市未來幾十年不可或缺的遞表。」

丁右立表示，他一直在爭取為美國亞太裔社區提高公共投資，和平廣場的翻新工程也是對該社區的日本裔居民，在過去幾十年里被迫搬離社區的補償。

翻新工程將包括對廣場進行防水處理，防止雨水漏到下方的日本城中心停車場，廣場附近的路段、植被、座位和舞台預計將全部拆除換新。

防水工程完成後，廣場將進行重建，所有具有文化意義的元素，如巨石、匾額、盆景樹、紀念碑等將被小心拆卸和重新安裝。