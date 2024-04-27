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米其林首次在美飯店排行 灣區4家摘3星

編譯組╱綜合報導
灣區希爾茲堡的SingleThread Inn被譽為「加州最奢華的體驗之一」，飯店內布置古色古香。（翻攝自飯店官網）
灣區希爾茲堡的SingleThread Inn被譽為「加州最奢華的體驗之一」，飯店內布置古色古香。（翻攝自飯店官網）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，「米其林指南」（Michelin Guide）首次公布了酒店排名，灣區的幾家豪華酒店被評為全國最佳酒店。

這本備受推崇的指南將其範圍從餐廳擴大到了酒店，於24日在紐約舉行的一個儀式上宣布了美國「米其林星鑰」（Michelin Keys）的首批獲得者。

酒店名單主要集中在擁有米其林星級餐廳的地區，在全美獲得這家法國輪胎公司認可的 124 個目的地中，最突出的包括希爾茲堡（Healdsburg）的 SingleThread Inn、舊金山的 Battery 和納巴（Napa）的 Stanly Ranch Auberge Resorts Collection。

該公司在一份聲明中說：「在過去的四年中，我們的評選團隊由充滿熱情的獨立專家組成，對 5000 多家傑出酒店進行了審核、審查，並最終確定將其納入我們的系列。每家酒店都因其卓越的品質而入選。在這數千家酒店中，那些提供最出色住宿體驗的酒店將被授予米其林星鑰的特殊殊榮。」

共有11家酒店獲得了三枚 「米其林星鑰」，代表著 「非凡的住宿體驗」；33家酒店獲得了兩枚 「米其林星鑰」，代表著 「卓越的住宿體驗」；80 家酒店獲得了一枚 「米其林星鑰」，代表著 「非常特別的住宿體驗」。「米其林星鑰」是旅行者的一個新基準，它從更廣泛的角度來評定每家酒店的體驗，而不僅僅是簡單的設施。

加州有七家排名靠前的酒店獲得了三個 「米其林星鑰」，其餘酒店位於紐約。

灣區上榜的酒店包括位於希爾茲堡的 SingleThread Inn，該酒店 「可能是該州最奢華的體驗之一」；位於矽谷的 Canyon Ranch Woodside，該酒店 「坐落在隱蔽的山坡森林中的巨型紅杉樹之間」；位於聖海倫那（St. Helena）的 Meadowood Napa Valley，該酒店被認為 「幾乎無可挑剔」；位於Rutherford的 Auberge du Soleil，「每個人都能從餐廳欣賞到這個風景如畫的山谷令人驚艷的遠景」。

大蘇爾（Big Sur）的 Post Ranch Inn酒店、比佛利山酒店（Beverly Hills Hotel）和Hotel Bel-Air酒店也被評為加州最佳酒店。

有 33 家酒店獲得了兩枚米其林星鑰，其中包括舊金山的Battery酒店，這是一家僅有 14 間客房的私人俱樂部；Yountville的the North Block酒店，以其 「周密的葡萄酒計劃和注重健康的奢華方式 」而聞名；以及蘇沙利度（Sausalito）的Cavallo Point，提供 「舊金山天際線的全景，幾乎近在咫尺，觸手可及」。

獲得米其林匙的酒店還包括希爾茲堡的 Montage 和 Madrona、納巴的 Milliken Creek Inn & Spa、舊金山Embarcadero的Four Seasons Hotel酒店、Guerneville 的 Stavrand 和 Yountville 的 Bardessono。另有 80 家酒店獲得了一枚米其林星鑰。

到目前為止，米其林已在法國和美國頒發了米其林星鑰，並計畫全年在西班牙、義大利、日本和其他目的地頒發。

聖海倫那的Meadowood Napa Valley被認為「幾乎無可挑剔」。（翻...
聖海倫那的Meadowood Napa Valley被認為「幾乎無可挑剔」。（翻攝自飯店官網）
位於矽谷的Canyon Ranch Woodside坐落在隱蔽的山林，被巨型紅衫...
位於矽谷的Canyon Ranch Woodside坐落在隱蔽的山林，被巨型紅衫木包圍。（翻攝自飯店官網）

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