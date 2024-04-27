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灣區年輕科技人出走 最愛紐約

編譯組╱綜合報導

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，最近的一項研究發現，離開灣區的科技工作者最有可能搬到紐約，並非德州奧斯汀或邁阿密這樣經濟實惠的地方。

儘管紐約公寓租金已達到創紀錄的水平，外出就餐是全國最貴的，平均收入也比舊金山低，但紐約擁有舉世聞名的夜生活、熱鬧的約會場所和蓬勃發展的科技社區，這對於 20 多歲「夜貓子」類型、有些可支配收入的單身男女似乎很有吸引力。

現在，富裕的投資者、大大小小的公司和成千上萬的灣區叛逃者雲集紐約，紐約已經鞏固了自己作為全美第二大科技中心的地位。2022 年，紐約的風險投資達 295 億元，僅次於矽谷的 749 億元。

年輕科技人才的優先考慮事項正在發生變化。灣區公司要想留住頂尖人才，可能需要舊金山開始擺脫 「厄運循環 」（doom loop）的烙印，讓人們覺得舊金山更有趣。

研究表明，千禧世代和 Z 世代不像上一代人那樣對管理崗位感興趣。為了尋求新的經驗，年輕的科技工作者往往每兩三年就更換一次職位。一個日益增長的行業趨勢為：剛畢業的大學生湧入矽谷找第一份工作，待上幾年，然後轉到紐約這樣不那麼飽和的市場。

紐約在疫情後的恢復情況幾乎不遜於任何美國大城市，曼哈頓的寫字樓空置率不到舊金山的一半；紐約上一財年的零售銷售稅為 666 億元，比 2020 年飆升了 20%，與灣區的情況完全相反。

十多年來，紐約一直名列最適合建立科技公司的城市榜單，被譽為矽谷科技工作者尋找工作的首選之地。從 2022 年到 2023 年，紐約的科技人才淨增率達到了全美最高的 3.5%，而舊金山在此期間的淨流失率為 3.7%，排名倒數第一。

在矽谷，大科技和人工智慧占據了主導地位；與之不同的是，紐約擁有一個更加多樣化、不那麼擁擠的領域。所以，儘管曼哈頓的生活成本比舊金山高出 34%，隨著越來越多的科技公司要求員工返回辦公室，越來越多的員工選擇了紐約。從 2020 年到 2022 年，紐約每年的科技交易數量猛增了 30%。

舊金山風投公司 Redpoint Ventures 的人才網絡副總裁 Atli Thorkelsson 說：「在紐約，開放的、有趣的職位數量，與能夠勝任這些職位的合格人才之間存在著更大的差距。我認為，人們認為這裡更容易脫穎而出。」

舊金山 灣區 矽谷

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